Brasil vence o Paraguai e encaminha classificação

Reportagem: Fernando Plantes

A seleção brasileira finalmente fez sua “estreia” na Copa América nesta sexta-feira à noite. Enquanto no empate sem gols com a Costa Rica houve algumas deficiências, no Allegiant Stadium em Las Vegas, os comandados de Dorival Júnior venceram o Paraguai por 4 a 1. Um destaque foi Vini Jr., que marcou dois gols e foi o jogador mais destacado em campo. Savinho, uma novidade na escalação, e Paquetá, que ainda perdeu um pênalti, completaram o placar.

O Paraguai conseguiu oferecer resistência ao Brasil, especialmente com chutes de fora da área que deram trabalho para Alisson. No entanto, não foi além de uma ilusão no deserto de Las Vegas. A partir dos 30 minutos, a Seleção assumiu o controle do jogo. Paquetá desperdiçou um pênalti aos 31 minutos, mas Vini Jr. abriu o placar aos 34″, Savinho ampliou aos 42″, e Vini Jr. fez outro aos 49″. O jogo já parecia decidido, mas o zagueiro Alderete, que havia cometido um erro em um dos gols, marcou um belo gol no início do segundo tempo para diminuir a diferença. Contudo, não passou de um susto. O time de Dorival Júnior continuou dominando as ações na segunda etapa, aumentando a vantagem com um gol de pênalti de Paquetá aos 19 minutos e controlando o jogo nos minutos finais, especialmente após a expulsão (severa) de Cubas em um lance com Douglas Luiz.

Vini Jr. foi o destaque do jogo, mas é justo mencionar que Paquetá também teve um papel importante e se destacou. O camisa 8 errou um pênalti quando o placar ainda estava 0 a 0, mas não se abalou. Ele continuou bastante ativo e participou dos três gols do primeiro tempo. Quando o Brasil teve outro pênalti na segunda etapa, a torcida pedia por Vini Jr., mas Paquetá pegou a bola, assumiu a responsabilidade e converteu o pênalti, desta vez no alvo.

Com essa vitória, o Brasil encaminhou sua classificação para as quartas de final da Copa América. Com quatro pontos, a Seleção precisa de apenas um empate na última rodada para garantir a vaga, mas ainda pode terminar como líder do Grupo D se vencer a Colômbia, que tem seis pontos. Já o Paraguai, com zero pontos, está eliminado.

O próximo grande jogo será Brasil x Colômbia na terça-feira, às 22h (horário de Brasília), em Santa Clara, nos Estados Unidos. No mesmo dia e horário, o Paraguai enfrenta a Costa Rica em Austin, apenas para cumprir tabela; a Costa Rica precisa vencer e torcer contra o Brasil, para se classificar.

FICHA TÉCNICA

PARAGUAI 1×4 BRASIL

Data e horário: 28 de junho de 2024, às 22h (de Brasília)

Competição: 2ª rodada do Grupo D da Copa América

Local: Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA)

Público: 46.939

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões amarelos: Balbuena, Caballero (PAR); Wendell, Paquetá, Vini Jr (BRA)

Cartões vermelhos: Cubas (PAR)

Gols: Vini Jr (BRA), aos 34 min do 1° tempo e aos 49 min do 1° tempo; Savinho (BRA), aos 42 min do 1° tempo; Alderete (PAR), aos 2 min do 2° tempo; Paquetá (BRA), aos 19 min do 2° tempo

PARAGUAI

Morínigo; Espinoza (Giménez), Alderete, Balbuena e Velázquez; Bobadilla (Caballero), Cubas, Villasanti, Enciso (Romero) e Almirón (Ramon Sosa); Arce (Bareiro). Técnico: Daniel Garnero

BRASIL

Alisson; Danilo, Militão (Gabriel Magalhães), Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães (Douglas Luiz) e Paquetá (Andreas Pereira); Savinho (Raphinha), Rodrygo (Endrick) e Vini Jr. Técnico: Dorival Júnior

