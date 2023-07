Cabelos e unhas crescem após a morte?

Parece cena de filme de terror: um cadáver com unhas e cabelos crescidos. Quem nunca ouviu a história de que os nossos cabelos e unhas continuam crescendo após a morte? Será que essa história é verdadeira?

Bem, como em muitos mitos da ciência, nem sempre os especialistas chegam a um consenso. Para alguns, essa história é pura balela: um grupo de cientistas americanos afirma que a impressão de que cabelo e unhas continuaram crescendo é passada devido à retração da pele após a morte.

Já para o coordenador do Departamento de Genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), José Arthur Chiese, o mito é verdadeiro: ele explica que as células ainda continuam vivas depois que a pessoa é considerada morta, assim, as unhas e os cabelos continuam crescendo por um tempo, até que as reservas do organismo acabem.