Briga de casal acaba em incêndio criminoso: mulher coloca fogo na casa após término do relacionamento

Briga entre namorados termina com residência incendiada no Boqueirão

O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (29).

Por Rodrigo Schievenin e Cristiano Vaz em 29 de novembro, 2023 as 20h51.

Uma briga entre namorados terminou com uma casa incendiada, na noite desta quarta-feira (29), na rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, no bairro Boqueirão, em Curitiba. O dono da residência, Nivaldo Garcia, de 72 anos, afirmou à Banda B que terminou o namoro com uma mulher de 30 anos e que por isso ela teria colocado fogo no imóvel. O relacionamento já tinha dois anos. <img src="cristiano-vaz-banda-b.jpg" alt="Foto: Cristiano Vaz/Banda B"> "Apenas mandei ela embora e aí ela meteu fogo na casa. Mandei ela sair da minha vida, não estava mais dando certo. Agora queimou tudo, sorte que eu não estava dentro de casa", contou Nivaldo. Segundo o tenente Veronez, do Corpo de Bombeiros, uma garrafa pet com cheiro de gasolina foi encontrada no local. <img src="cristiano-vaz-banda-b.jpg" alt="Foto: Cristiano Vaz/Banda B"> "A informação que chegou é de que foi um incêndio criminoso. O morador saiu do local e a mulher ateou fogo na residência. Eles teriam tido uma discussão. Foi localizada uma garrafa com cheiro de gasolina", disse o tenente. O fogo foi contido pelas equipes do Corpo de Bombeiros. O caso será investigado pela Polícia Civil.





Fonte: www.bandab.com.br