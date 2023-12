“Última chance de descartar seu lixo eletrônico em Curitiba: Mutirões de recolhimento acontecem neste sábado!”

<title>Mutirões de Recolhimento de Lixo Eletrônico em Curitiba</title> <h1>Mutirões de Recolhimento de Lixo Eletrônico em Curitiba</h1>

<h2>Descarte consciente de aparelhos eletrônicos em Curitiba</h2> Moradores que querem descartar aparelhos eletrônicos estragados ou sem uso, cabos e baterias velhas podem comparecer aos mutirões de recolhimento de lixo eletrônico da Prefeitura de Curitiba. A ação será feita neste sábado (2/12), das 9 às 15h, e esta será sua última edição de 2023. <h2>Locais e horários dos mutirões</h2> Os mutirões serão feitos em nove bairros de Curitiba. A coleta dos equipamentos e resíduos será feita por associações do programa Ecocidadão. <ul> <li>Parque Barigui: acesso pela BR-277 - Santo Inácio (no estacionamento em frente ao heliponto)</li> <li>Parque Bacacheri: Rua Dr. Eurico César de Almeida - Santa Cândida (acesso pela Rua Nicaragua)</li> <li>Rua da Cidadania Cajuru: Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150 - Cajuru</li> <li>Parque São Lourenço: Rua José Brusamolin, 125 - São Lourenço (acesso pela Rua Mateus Leme)</li> <li>Parque Tingui: Rua Professor Dario Garcia - Vista Alegre</li> <li>Praça Desembargador Carneiro: Rua Lourival Portella Natel – Portão (acesso pela Av. Presidente Kennedy)</li> <li>Praça Capão Raso: Av. República Argentina - Capão Raso</li> <li>Praça dos Menonitas: Rua Antônio Kosovski, 3425 – Boqueirão</li> <li>Horto Municipal do Guabirotuba: Avenida Senador Salgado Filho, 947 – Guabirotuba</li> </ul> <h2>Quais itens podem ser descartados?</h2> Podem ser levados computadores, geladeiras, smartphones, fornos elétricos, micro-ondas, aparelhos de som, ventiladores, desumidificadores, torradeiras, batedeiras, aspiradores, secadores, calculadoras, câmeras digitais, rádios, tablets, notebooks, impressoras, carregadores de celular, cabos, entre outros. <h2>Próximas edições dos mutirões</h2> Os mutirões de recolhimento do lixo eletrônico são realizados a cada três meses, no primeiro sábado do mês, e são coordenados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A próxima ação está prevista para acontecer no dia 2 de março de 2024. <h2>Sustentabilidade e descarte correto</h2> As peças serão separadas e encaminhadas para darem origem a outros bens. O plástico presente nos aparelhos pode ser usado como matéria-prima para novos produtos, gerando mais sustentabilidade na cadeia produtiva. A diretora de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Leila Maria Zem, explica que, além de colaborar com as famílias dos integrantes das associações do Ecocidadão, levar o lixo eletrônico aos mutirões reduz o risco de descarte incorreto. "Em aterros sanitários ou bota-fora irregulares, os compostos químicos podem contaminar o solo e os lençóis freáticos", alerta. <h2>Descarte no Instituto das Cidades Inteligentes (ICI)</h2> Continua disponível o recolhimento do material, também, no Instituto das Cidades Inteligentes (ICI), no Cabral. Quem faz o recolhimento é a Reciclemais, do Ecocidadão, todas as primeiras sextas-feiras do mês. São levados os materiais gerados no local, assim como de funcionários do Ippuc e de moradores da primeira quadra da Rua São Pedro, onde fica o ICI. <h2>Informações adicionais</h2> Mais informações sobre o descarte correto de resíduos e os serviços disponíveis estão no site <a href="https://coletalixo.curitiba.pr.gov.br" target="_blank" rel="noopener">coletalixo.curitiba.pr.gov.br</a> e no site da Família Folhas.

Fonte: ipmc.curitiba.pr.gov.br