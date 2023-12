“Urbs inicia reforma de estações-tubo em Curitiba: Confira as datas e locais das obras”

<title>Reforma de Estações-Tubo em Curitiba</title> <h1>Reforma de Estações-Tubo em Curitiba</h1> A Urbanização de Curitiba (Urbs) está realizando a reforma das estações-tubo da capital. O objetivo é melhorar a estrutura e a qualidade dos espaços para os usuários do transporte público. O trabalho está sendo realizado em lotes, com um grupo de estações sendo reformado a cada semana. <h2>Estações em obras nesta semana:</h2> <ul> <li>Estação-tubo Terminal Portão sentido Terminal Capão Raso (1/12 a 7/12)</li> <li>Estação-tubo Des. Antonio de Paula sentido Pç. Carlos Gomes (1/12 a 7/12)</li> <li>Estação-tubo Antonio Cavalheiro sentido Terminal Cabral (1/12 a 7/12)</li> <li>Estação-tubo Arroio Cercado sentido Terminal Pinheirinho (4/12 a 9/12)</li> <li>Estação-tubo China ambos os sentidos (6/12 a 12/12)</li> <li>Estação-tubo Rosa Tortato sentido Terminal Sítio Cercado (8/12 a 14/12)</li> <li>Estação-tubo Antonio Cavalheiro sentido Terminal Santa Cândida (8/12 a 14/12)</li> <li>Estação-tubo Centro Cívico Palácio Iguaçu (8/12 a 22/12)</li> </ul> A previsão é que até janeiro sejam reformadas um total de 120 estações-tubo, com um investimento de R$ 6,4 milhões. <h3>Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.</h3>

