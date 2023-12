Adeus Libertadores

Reportagem: Fernando Plantes

O Athletico saiu na frente do placar, mas cedeu o empate por 1 a 1 para o Cruzeiro na noite desta quinta-feira (30), no Mineirão, pela 36ª rodada do Brasileirão. Com o placar, o Furacão chegou a sete jogos sem vitórias e deu adeus a vaga na Libertadores 2024.

A equipe de Wesley Carvalho não vence desde o dia 25 de outubro, quando bateu o América-MG, na Ligga Arena, pela 29ª rodada. A última vitória fora de casa foi contra o Grêmio, dia 18 de outubro. São quatro empates consecutivos.

Na luta contra o rebaixamento, a Raposa iniciou a partida pressionando. O cabuloso acertou o travessão aos 7 minutos. Na sequência o goleiro Bento salvou e Cacá ainda tirou em cima da linha após chute de Marlon.

O Furacão segurou o ímpeto adversário e tentou cadenciar o jogo. Aos 22 minutos, Bento defendeu chute de Machado e aos 28 minutos, Matheus Pereira bateu raspando a trave. O Athletico ainda teve duas chances, em falta de Vitor Bueno, e bola de Willian Bigode cara a cara com o goleiro Rafael Cabral.

No segundo tempo, Wesley Carvalho lançou Vitor Roque e Madson nas vagas de Willian Bigode e Zapelli, respectivamente. Aos 19 minutos, Fernandinho lançou Erick, que ajeitou de cabeça para o artilheiro Vitor Roque marcar para o Furacão. Ele não comemorou contra o ex-clube.

Aos 28 minutos, Erick fez pênalti em Matheus Pereira. Bruno Rodrigues ex-Furacão, bateu para defesa de Bento. Aos 39 minutos, Matheus Pereira bateu de canhota de fora da área e deixou tudo igual.

Com o empate, o Athletico permanece na 8ª posição, com 53 pontos. Na próxima partida, recebe o Santos, dia 3 de dezembro, domingo, às 18h30, na Ligga Arena.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2023

36ª rodada – 30/11/2023

Cruzeiro 1×1 Athletico

Cruzeiro:

Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Machado (Lucas Silva), Japa (Nikão), Ian Luccas (Fernando Henrique) e Matheus Pereira; Arthur Gomes (Robert) e Bruno Rodrigues (Rafael Elias).

Técnico: Paulo Autuori.

Athletico:

Bento; Cacá, Thiago Heleno e Matheus Felipe (Kaíque Rocha); Cuello, Erick, Fernandinho, Vitor Bueno (Hugo Moura), Zapelli (Madson) e Christian (Rômulo); Willian Bigode (Vitor Roque).

Técnico: Wesley Carvalho.

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Público: 37 mil torcedores

Gols: Vitor Roque (CAP) e Matheus Pereira (CRU).

Cartões amarelos: Neris, William e Ian Luccas (CRU); Matheus Felipe, Rômulo, Hugo Moura e Cacá (CAP).

Árbitro: Leandro Pedro Vuden (RS).

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Maria Mastella Moreira (RS).

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA-RS).