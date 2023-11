ESTÁDIO VAZIO, EXPULSÕES E FINAL TRÁGICO PARA O VISITANTE

Reportagem Admilson Leme

O Coritiba empatou com o botafogo por 1×1, na noite desta quarta-feira(29/11), no estádio Couto Pereira, em Curitiba , pela 36° rodada do Brasileirão 2023.

O jogo foi disputado com portões fechados por causa da punição (STJD) pela briga entre as torcidas de Coritiba x Cruzeiro.

Primeiro Tempo

A partida começou na pressão da equipe do Botafogo, que precisava da vitória, para encerrar um jejum de nove jogos sem vitória e tentar se manter próximo ao Palmeiras na tabela de classificação.

As melhores oportunidades foram com Eduardo aos 2 minutos, de falta, e Vitor Sá aos 14 minutos, pela esquerda, que exigiram grandes defesas do goleiro estreante Pedro Morisco.

Aos 30 minutos, Eduardo fez falta em Andrey por trás, o VAR chamou e ele, foi expulso. Com um a mais, o Coritiba passou a dominar o jogo, Diogo Oliveira e Moreno, criaram ótimas oportunidades, mas sem êxito na finalização.

Aos 48 minutos, Jamerson de um carrinho por trás em Junior Santos e foi expulso do jogo.

Segundo Tempo

O Botafogo teve mais posse de bola, mas a falta de criação do meio campo e ataque ficou evidente. O Coritiba levou perigo em contra ataques, mas as equipes pouco produziram.

Já nos acréscimos, aos 50 minutos, Kuscevic derrubou Carlos Alberto dentro da área. O árbitro marcou pênalti e

Tiquinho Soares cobrou no ângulo e abriu o placar para o Botafogo.

Mas aos 53 minutos, Natanael cruzou rasteiro, e Edu, sozinho, deixou tudo igual no último lance.

Como Fica

O Botafogo assumiu a vice-liderança do Brasileirão, com 63 pontos, porém o Palmeiras venceu na rodada, chegou aos 66 e pode ser campeão no domingo (3/11).

O Coritiba já está rebaixado, tem 29 pontos e ocupa a penúltima colocação.

Próximos Jogos

O Botafogo volta a jogar no domingo (3/11), às 18h30, no Nilton Santos, contra o Cruzeiro.

No mesmo dia e horário, o Coritiba visita o Bragantino em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2023

36ª rodada

Coritiba 1 x 1 Botafogo

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data e horário: Quarta-feira (29/11), às 21h30 (de Brasília)

Cartões amarelos: Thalisson, Robson, Andrey (Coritiba); Tiquinho Soares(Botafogo)

Cartão vermelho: Eduardo (Botafogo); Jamerson (Coritiba)

GOL: Tiquinho Soares (51′ do 2ºT/0-1); Edu (53′ do 2ºT/1-1)

CORITIBA

Pedro Morisco; Natanael, Thalisson (Reynaldo/intervalo), Kuscevic e Jamerson; Bruno Gomes (Garcez/12′ do 2ºT), Andrey (Willian Farias/19′ do 2ºT) e Matheus Bianqui; Robson (Maurício Antônio/intervalo), Marcelino Moreno e Diogo Oliveira (Edu/4′ do 2ºT).

(Técnico: Guilherme Bossle)

BOTAFOGO

Lucas Perri; Adryelson, Bastos (Hugo/intervalo) e Victor Cuesta; Tchê Tchê (Lucas Fernandes/36′ do 2ºT), Marlon Freitas, Gabriel Pires, Eduardo e Victor Sá (Carlos Alberto/22′ do 2ºT); Júnior Santos (Luis Henrique/22′ do 2ºT e Tiquinho Soares.

(Técnico: Tiago Nunes)