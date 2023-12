“Autônomo tem carro furtado durante trabalho: câmeras de segurança flagram o crime”

Câmera de segurança flagra suspeito furtando carro de trabalhador no Capão Raso; assista

No último domingo (10), um veículo Fiat Uno foi furtado no bairro Capão Raso, em Curitiba, como mostram as imagens de câmeras de segurança. O crime ocorreu na rua Clementino Bettega. O carro era utilizado pelo autônomo Felipe Ferreira em seu trabalho.

Segundo Felipe, ele e sua esposa estavam na casa de amigos e, por volta das 22h, decidiram retornar para casa. Ao chegarem na frente da portaria, perceberam que o veículo não estava mais lá. Ao analisarem as imagens das câmeras, constataram que o ladrão utilizou uma micha para abrir o capô e roubar o carro. O boletim de ocorrência foi registrado, mas até o momento não houve nenhuma informação sobre o paradeiro do veículo.

Golpes

Enquanto aguarda por informações sobre o carro, Felipe precisa lidar com golpistas que tentam se aproveitar da situação.

Ele faz um alerta para quem teve o veículo furtado: não anuncie nas redes sociais, pois há muitos golpistas que ligam e tentam aplicar golpes, pedindo pagamento de resgate pelo carro.

Se você tiver qualquer informação sobre o veículo Fiat Uno, de cor branca, placas HNW-8369, pode denunciar diretamente para a Polícia Militar por meio do número 190.

Fonte: www.bandab.com.br