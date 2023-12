“Polícia Militar prende mulher com drogas e dinheiro em ponto de tráfico em Curitiba”

Polícia Militar do 13º BPM apreende drogas em Curitiba

No último dia 11, durante um patrulhamento de rotina, uma equipe da Polícia Militar do 13º BPM flagrou um casal em atitude suspeita em um ponto conhecido por tráfico de drogas no bairro Pinheirinho, em Curitiba.

Ao se aproximarem do local, os dois indivíduos tentaram fugir. O homem conseguiu escapar pulando muros e telhados, mas a mulher foi abordada. Durante a revista, foram encontradas com ela 40 pedras de crack e 233 reais em dinheiro trocado. Próximo a ela, havia também um gorro de Papai Noel contendo 62 eppendorf com cocaína.

A mulher foi detida e encaminhada para a Central de Flagrantes. Durante o interrogatório, ela afirmou que a droga vinha da cidade de Fazenda Rio Grande.

Fonte: plantao190.com.br