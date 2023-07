Em Curitiba, aula especial de pierogi resgata tradição da culinária eslava

A aula especial de pierogi aconteceu nesta terça-feira (11/7), onde o chef Matheus Gabriel (@matheusgnunes) participou do projeto de artesanato étnico do Liceu de Ofícios Criativos. Apesar da pouca idade, 19 anos, ele conta que começou a cozinhar aos 8, com receitas simples. Nessa oficina, ele compartilhou um pouco do conhecimento sobre a culinária eslava e ensinou aos participantes da oficina como preparar o autêntico pierogi, uma receita de família que tem sido passada de geração em geração.

O pierogi é um prato tradicional da culinária eslava e ganhou destaque em diversos países ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Matheus Gabriel ensinou duas receitas tradicionais de sua família: a primeira delas leva um recheio de batata, requeijão fresco (ricota) e cebola caramelizada, enquanto a segunda, uma opção doce e pouco conhecida pelos brasileiros, com recheio de pêssego, frutas vermelhas frescas, pralinê de nozes e avelãs e nata.

“Na minha família a tradição é fazer o pierogi na versão salgada, com diversos recheios, o doce é mais popular na Polônia e por isso decidi trazer essa receita para compartilhar nessa oficina”, declara Matheus.

Ele ainda destacou a importância de valorizar a culinária tradicional, os ingredientes locais e se considera um privilegiado por trabalhar com o que mais ama fazer. “Foi a melhor escolha da minha vida, cozinhar é vida”, comemora.

Aprendizado constante

A londrinense Giulianne Simizu Calizotti, 34 anos, ilustradora, conta que é fã dos cursos do Liceu de Ofícios Criativos, e que utiliza as diversas formações oferecidas como referência no trabalho de ilustradora. Ela diz que gosta de aprender sempre coisas diferentes, desde artesanato até gastronomia.

“Os cursos do Liceu alimentam a minha alma. Agora eu moro em Curitiba, mas antes, sempre que vinha para cá eu ia na Feirinha do Largo comer pierogi. Quando eu vi que ia ter essa oficina logo me inscrevi. Quero aprender a receita e fazer em casa”, declara Giulianne.

Aos 70 anos, a artesã Rosa Maria Prieto Vaz, conta que costuma frequentar os cursos do Liceu de Ofícios Criativos, já fez vários e já tem outros programados para o mês de julho.

“Eu gosto muito de pierogi, quero comparar essa receita com a que eu já faço em casa. A receita doce é novidade para mim, acho que deve ser uma delícia”.

Cidade multicultural

O projeto de artesanato étnico do Liceu dos Ofícios Criativos tem como objetivo difundir e valorizar a cultura dos povos que contribuíram para a formação da história da cidade de Curitiba. A rica mistura de diferentes povos que adotaram a região resultou em manifestações artísticas, gastronômicas e culturais diversas, que hoje são celebradas e compartilhadas com o público.

O Liceu dos Ofícios Criativos visa promover o aprendizado e a valorização de artesanato, cultura e tradições étnicas em Curitiba. Com uma ampla programação de cursos, oficinas e eventos gratuitos, o Liceu busca preservar a história e promover a diversidade cultural da cidade.

A oficina aconteceu na Cozinha Vila Electrolux, no Mercado Municipal.