Coroação de Charles III: evento histórico marcante

A coroação de Charles III é um evento marcado para acontecer em 6 de maio de 2023, simbolizando a ascensão de Charles III ao trono britânico. No mesmo evento, Camilla, esposa do rei, será coroada a rainha consorte do Reino Unido. Será a primeira vez que esse evento será realizado no Reino Unido em 70 anos. O evento acontecerá na Abadia de Westminster, local onde ocorrem as coroações britânicas desde o século XI. O rei inglês sairá do Palácio de Buckingham e fará um percurso de cerca de 2,1 quilômetros até a abadia. Está prevista a presença de cerca de 2000 pessoas, e a duração do evento será menor.

Resumo sobre a coroação de Charles III

A coroação é o evento que simboliza a ascensão de Charles III ao trono britânico. Esse evento foi marcado para acontecer no dia 6 de maio de 2023. A coroação de Charles III acontecerá na Abadia de Westminster, local onde ocorrem as coroações na Inglaterra desde o século XI. Esse evento também marcará a coroação de Camilla como rainha consorte. Estima-se a presença de 2000 pessoas na cerimônia.

Data da coroação de Charles III

A coroação de Charles III é um evento marcado para acontecer no dia 6 de maio de 2023, sendo o evento que simboliza a ascensão de Charles ao trono britânico. A ascensão de Charles III ao trono britânico aconteceu em 8 de setembro de 2022, dia em que a rainha Elizabeth II faleceu. Com a morte da monarca mais longeva da história da Coroa britânica, Charles foi proclamado rei e, com isso, se tornou Charles III. A coroação é um evento que, além de coroar Charles III como rei do Reino Unido, vai coroar sua esposa, Camilla, como a rainha consorte do Reino Unido. A coroação de Charles III se dará porque ele era o filho mais velho de Elizabeth II, possuindo o direito de assumir o trono britânico com o falecimento de sua mãe. A distância entre a proclamação de Charles III e a sua coroação é uma medida tomada em respeito à morte da rainha Elizabeth II. Isso porque o local da coroação de Charles III é a Abadia de Westminster, o mesmo local em que foi realizado o funeral da rainha Elizabeth II. Assim, a monarquia não queria transformar aquele local em um espaço de celebração em tão pouco tempo depois do funeral da rainha. Abadia de Westminter, local da coroação do rei Charles III.

Como será a coroação de Charles III?

Como citado, a coração de Charles III será realizada na Abadia de Westminster, em Londres. Esse é o local onde ocorrem as coroações dos monarcas britânicos desde a coroação de Guilherme, o Conquistador, em 1066. Apesar do local tradicional, a monarquia britânica promete entregar uma cerimônia mais moderna. A proposta para a coroação de Charles III é realizar uma cerimônia com uma duração menor. A coroação de Elizabeth II, em 1953, teve uma duração superior a três horas. A cerimônia da coroação de Charles III está planejada para ter uma duração superior a uma hora. Além disso, a quantidade de pessoas presentes na coroação também será menor. Ao todo, a cerimônia terá cerca de duas mil pessoas, um número bem menor que em relação à coroação de Elizabeth II, quando oito mil pessoas estavam presentes. Está previsto que, no dia da cerimônia, Charles III e Camilla saiam do Palácio de Buckingham e façam o percurso até a Abadia de Westminster em uma carruagem. O percurso estabelecido tem 2,1 km de distância e passará pelos seguintes locais em Londres: Avenida The Mall; Trafalgar Square; Avenida Whitehall; Praça do Parlamento; Abadia de Westminster. No caminho de ida, o rei e a rainha farão o trajeto na Carruagem Jubileu de Diamante, e no caminho de volta, a carruagem usada será a Carruagem de Ouro de Estado, usada nas coroações desde 1830. Carruagem do Jubileu de Diamante, a qual será usada na coroação do rei Charles III. A cerimônia de coroação do rei Charles III contará com alguns elementos tradicionais, embora a prioridade do rei seja uma cerimônia mais moderna, simples e barata. O arcebispo de Canterbury, líder espiritual da Igreja da Inglaterra, será o responsável por conduzir a cerimônia e ungirá Charles e Camilla com um óleo chamado Santo Crisma. Ao fim da cerimônia, Charles III receberá os instrumentos reais, como o cetro do rei e a coroa de São Eduardo. A coroa só é colocada na cabeça do rei depois que ele presta o juramento de coroação. A coroa de São Eduardo foi recolhida em dezembro de 2022 e enviada para ser remodelada para que se adaptasse às medidas do rei.

Convidados para a coroação do rei Charles III

Príncipe Harry, filho mais novo de Charles III, e a esposa, Meghan Markle, que não estará presente na cerimônia de coroação. Entre os convidados, estão confirmadas as presenças de figuras como: Príncipe Harry: a presença dele é bastante significativa, principalmente porque o filho mais novo do rei teve uma série de atritos com a família real nos últimos anos. Meses atrás, era uma incógnita se ele estaria presente. A esposa dele, Meghan Markle, não estará presente. O atual presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva. O atual primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e sua esposa, Akshata Murthy. Representantes de outras monarquias, como monarcas da Espanha, Dinamarca, Japão e Jordânia. Atuais chefes de Estado, como Emmanuel Macron, atual presidente da França. A atual primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, esposa do atual presidente Joe Biden.

Curiosidades sobre a coroação de Charles III

O príncipe William é sucessor do trono britânico e o único duque que prestará juramento ao rei na cerimônia de coroação. A coroação de Camilla como rainha consorte será a primeira desde a coroação de Elizabeth, mãe da rainha Elizabeth II, em 1937. Na coroação de Charles III, apenas um duque prestará juramento ao rei: o príncipe William. A coroa da rainha consorte contará com um diamante que foi utilizado por Elizabeth II. O hino da coroação de Charles III foi composto por Andrew Lloyd Weber, compositor de musicais como Cats e O Fantasma da Ópera. O papa Francisco doou dois pedaços de madeira da cruz de Jesus Cristo para que fizesse parte da cerimônia de coroação de Charles III. Créditos da imagem I T S / Shutterstock lev radin / Shutterstock 360b / Shutterstock Por Daniel Neves Silva Professor de História.

