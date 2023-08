Apagão Nacional de energia levanta necessidade de investir em tecnologias autônomas*

Na manhã desta terça-feira (15), um apagão nacional deixou várias cidades do Brasil sem energia elétrica. A situação gerou muitos transtornos públicos, já que deixou semáforos desligados, além de casos em que os metrôs tiveram que ser evacuados.

A queda de luz repentina virou notícia em todo o país e mostra a importância de debates que envolvam energias alternativas ou tecnologias autônomas. A indústria NHS, de Curitiba, não parou suas operações e nem ficou sem acesso à energia, apesar de estar em uma região afetada, porque utiliza na empresa as soluções que desenvolve, entre elas os nobreaks e o Quad – um inversor híbrido que armazena energia solar.

Muitas pessoas desconhecem o fato de que a energia solar fotovoltaica depende da energia elétrica para funcionar. Por isso, o Quad se destaca por ser uma tecnologia 100% nacional e disruptiva, que é tanto on grid quanto off grid, ou seja, ele utiliza a energia solar para suprir as necessidades de energia elétrica do local e o excedente é armazenado em banco de baterias ou volta para a rede de distribuição para gerar créditos.

Já os nobreaks protegem os equipamentos ligados a ele por estabilizar a rede em casos de oscilações e por oferecer autonomia em situações de queda de energia. Desta forma, é possível se prevenir dos danos que as quedas de energia causam aos equipamentos eletrônicos, evitando prejuízos financeiros ou produtivos.

