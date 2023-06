Anvisa: Agência Nacional de Vigilância Sanitária

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi instituída pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999. De acordo com essa lei, a Anvisa é uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e foro no Distrito Federal, prazo de duração indeterminado e atuação em todo território nacional.

Qual é a função da Anvisa?

A Anvisa tem como função primordial a promoção da saúde da população, atuando no controle sanitário de diversos produtos, tais como medicamentos, alimentos e cosméticos; serviços e até mesmo na fiscalização de portos, fronteiras e aeroportos. Entre suas competências, podemos destacar:

Controlar e fiscalizar produtos, tais como medicamentos, alimentos e cosméticos, e serviços que envolvam risco à saúde;

Estabelecer normas e padrões sobre limites de produtos contaminantes, tóxicos, desinfetantes, metais pesados e outros que podem causar danos à saúde;

Conceder registros a produtos;

Proibir a fabricação, distribuição e armazenamento de produtos que possam causar danos à saúde;

Interditar locais que oferecem risco iminente à saúde;

Cancelar a autorização de funcionamento de locais que violem a legislação ou ofereçam risco à saúde;

Monitorar a mudança dos preços de medicamentos, equipamentos, insumos, componentes e serviços de saúde.

Missão

A missão da Anvisa é “proteger e promover a saúde da população, mediante a intervenção nos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária, em ação coordenada e integrada no âmbito do Sistema Único de Saúde.”

Estrutura organizacional

A Anvisa é dirigida por uma Diretoria Colegiada, que apresenta um diretor-presidente e outros componentes, a saber:

Diretoria de Controle e Monitoramento Sanitários;

Diretoria de Autorização e Registros Sanitários;

Diretoria de Regulação Sanitária

Diretoria de Coordenação e Articulação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

