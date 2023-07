Agência curitibana P+G adiciona grandes nomes a seu portfólio de clientes

Com atuação 100% nacional, a empresa comandada pelo jornalista Eduardo Betinardi fortalece sua atuação na área da saúde e do entretenimento

A agência curitibana P+G Comunicação Integrada acaba de adicionar novos nomes ao seu portfólio de clientes. Especializada em comunicação corporativa, com foco em narrativas humanizadas, a P+G atende grandes empresas com atuação em diversas áreas do mercado, entre elas Greystar, Docway, Evolutix, Anna Medicina Endocanabinoide, Way Beer, A1 Engenharia, Planeta Brasil Entretenimento, Shopping São José, Amora Livros, PUCMED, Go Coffee, Tasty Salad e Porks – Porco & Chope

Com uma atuação 100% nacional e clientes espalhados por dezenas de cidades brasileiras, a P+G agora amplia sua atuação com a conquista de três novas contas: Luise Albuquerque, Balta Bar e Oktober Curitiba. Dentista por formação, Luise Albuquerque é a grande referência paranaense em harmonização orofacial e procedimentos minimamente invasivos, entre eles aplicação de botox, preenchedores e bichectomia. Para a especialista, a agência curitibana vai desenvolver os trabalhos de assessoria de imprensa e autoridade digital.

Os outros dois novos clientes da P+G atuam na área do entretenimento. O Balta Bar, novo nome da vida noturna de Curitiba, conta agora com os trabalhos de assessoria de imprensa e marketing de influência da agência. O bar combina diferentes ambientes com uma programação musical completa e gastronomia variada, tudo isso sob a administração de grandes nomes do entretenimento curitibano.

Outra grande conquista de conta da P+G é a assessoria de imprensa da Oktober Curitiba, que terá sua primeira edição na capital paranaense no próximo mês de outubro. A tradicional festa alemã, que teve origem em Munique, festeja a cultura e os costumes do país embalada por muita música típica e chope. A expectativa é de que o evento reúna mais de 30 mil pessoas em Curitiba.

As novas contas serão atendidas pela equipe exclusiva da P+G, formada por jornalistas, publicitários, designers e relações públicas, com coordenação do jornalista Eduardo Betinardi, fundador e diretor geral da agência. “Nos últimos anos, a P+G se consolidou como uma das principais agências de comunicação do Brasil, rompendo barreiras territoriais e atendendo clientes em diversas regiões do país. Com um trabalho extremamente personalizado e moderno, que abrange todos os formatos de mídia, conseguimos oferecer serviços marcados, antes de tudo, pela excelência e humanização, que conseguem atingir resultados muito satisfatórios”, destaca Betinardi.

