Prefeitura de Curitiba conclui obra de reestruturação e correção geométrica em importante cruzamento dos bairros Capão Raso e CIC

<title>Reestruturação e correção geométrica em Curitiba</title> <h1>Reestruturação e correção geométrica em Curitiba</h1>

<h2>Conclusão da obra na confluência das ruas Pedro Gusso, Senador Accioly Filho, Theophilo Mansur e Gregório Thomaz</h2> Em 27/07/2023, a Prefeitura de Curitiba concluiu a obra de reestruturação e correção geométrica na confluência das ruas Pedro Gusso, Senador Accioly Filho, Theophilo Mansur e Gregório Thomaz, na divisa dos bairros Capão Raso e CIC. A intervenção serviu para minimizar conflitos viários nas importantes vias que ligam bairros do Sul da cidade. <h2>Segurança e acessibilidade para pedestres e veículos</h2> A implantação de uma rotatória em formato alongado - onde todos os veículos param antes de acessá-la - e novas ilhas para a travessia de pedestres oferecem segurança tanto para quem circula de veículo ou caminhando na região. <h2>Benefícios da intervenção</h2> A intervenção incluiu ainda a implantação de 353 metros de calçadas planas e acessíveis, seguindo o padrão do projeto Caminhar Melhor, 147 metros de ciclovia e 386 metros de novo pavimento. Também foi executado novo sistema de drenagem e serviços de paisagismo e a implantação de uma rotatória que modificou o traçado da via. <h2>Aprovação dos moradores</h2> Moradores e comerciantes da região aprovaram as mudanças que asseguraram agilidade no trânsito, com menos congestionamentos, e segurança para pedestres que passam pelo movimentado cruzamento. <h2>Obras em andamento no bairro Vista Alegre</h2> De acordo com o engenheiro da Smop fiscal da obra, Kayo Carvalho, há outras duas obras de correção geométrica e regularização de calçadas sendo executadas no bairro Vista Alegre. <h2>Obra na Rua Arthur Leinig</h2> Na Rua Arthur Leinig a obra acontece no cruzamento com a Carlos Razera, na altura do Farol do Saber e Inovação Machado de Assis. A implantação de um canteiro central na confluência das vias, a readequação do sistema de drenagem, novas calçadas acessíveis, paisagismo e sinalização vão organizar a circulação na região que dá acesso a instituições de ensino além de servir como ligação entre os bairros das regionais Centro e Santa Felicidade. Os trabalhos entraram na etapa final, com previsão para serem concluídos em aproximadamente 30 dias. <h2>Obra na Rua Isidoro Chanoski</h2> Na Rua Isidoro Chanoski está em andamento a intervenção ao longo de 207 metros, desde a José Casagrande até cerca de 50 metros para frente do cruzamento com a Estefano Joucoski. A via, que serve como acesso à Unidade de Saúde Bom Pastor, terá um novo traçado, em alguns trechos será alargada em cerca de 1 metro e em outros em aproximadamente 2,5 metros e receberá pouco mais de 400 metros de novas calçadas, amplas e acessíveis. A previsão é de que os serviços sejam concluídos em setembro. <h2>Conclusão de obras anteriores</h2> Em abril, foi entregue aos moradores do Vista Alegre a correção geométrica que acabou com o nó no trânsito que dificultava a mobilidade urbana na confluência das ruas Antônio Grade, João Tschannerl e João Carlos Pedrosa. A obra havia sido solicitada pelos moradores da região no programa Fala Curitiba, da Prefeitura. Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.jornale.com.br