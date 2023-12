“Sicredi Empreendedores inaugura nova agência em Curitiba para atender associados da região”

Sicredi Empreendedores inaugura nova agência em Curitiba

O Sicredi Empreendedores inaugura, na próxima quinta-feira (14), às 19h, mais uma agência em Curitiba da cooperativa de crédito. Localizada na Rua Francisco Derosso, 4.124, no Xaxim, a nova unidade da Sicredi irá atender aos associados que moram ou possuem negócios em bairros da região, como no Xaxim, Alto Boqueirão e Sítio Cercado, por exemplo.

Esta é a quinta agência do Sicredi Empreendedores em Curitiba. As outras unidades estão em operação nos bairros Hauer, Capão Raso, Boqueirão e no Sesc Da Esquina, no Centro. Evaldo Kosters, presidente do Sicredi Empreendedores, explica que a ampliação no número de agências é reflexo do reconhecimento que a instituição financeira vem conquistando entre a população brasileira.

Com mais de 2,6 mil agências presentes em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, o Sicredi é primeira cooperativa de crédito do Brasil. Fundada há mais de 120 anos no Rio Grande do Sul, a instituição financeira conta com cerca de 7 milhões de associados atualmente. Conquistou o 4.º lugar no ranking World’s Best Banks 2022, realizado pela Forbes em parceria com a empresa de estatísticas Statista, na avaliação que indicou as 15 melhores instituições financeiras brasileiras.

Kosters destaca que o rápido crescimento do Sicredi se deve, principalmente, ao fato de se tratar de uma cooperativa de crédito que está comprometida com seus associados e com a comunidade onde está presente. “O objetivo final de um banco tradicional é o lucro para os acionistas. Em uma cooperativa de crédito, os acionistas são todos os clientes, que chamamos de associados, pois são aqueles que possuem negócios com a instituição financeira. Eles participam das decisões, do processo de gestão e, consequentemente, da divisão dos lucros. Todos saem ganhando”, compara.

Atendimento diferenciado e espaços exclusivos

Segundo o presidente do Sicredi Empreendedores, a nova agência foi estruturada para atender tanto as contas físicas ou jurídicas. “O atendimento é um dos nossos diferenciais. Todos os serviços estão disponíveis nas plataformas on-line, mas não dispensamos o contato humano, a conversa pessoalmente com a equipe, que é algo que vem sendo deixado de lado hoje em dia no processo de robotização”, comenta.

A nova agência, no Xaxim, conta inclusive com espaços que podem ser utilizados pelos associados do Sicredi. No hall da agência há uma área para exposição de produtos. Além disso, há ainda uma sala de reuniões que pode ser reservada para uso exclusivo ou para treinamentos.

Parcerias e estímulo ao empreendedorismo

O Sicredi Empreendedores também firmou parcerias com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), sindicatos do comércio e da indústria, além de associações locais para promover o empreendedorismo e cursos de capacitação para os associados. “O Sicredi busca estimular o desenvolvimento regional e investir na formação de empreendedores e lideranças é uma forma de estimular a economia local”, avalia Kosters.

Informações sobre a nova agência

Sicredi Empreendedores Xaxim

Rua Francisco Derosso, 4.124, Xaxim

Inauguração: 14 de dezembro de 2023, a partir das 19h.

*Com informações da assessoria de imprensa

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: nossodia.com.br