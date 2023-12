Sicredi Empreendedores inaugura nova agência em Curitiba e fortalece apoio aos empresários

Inauguração da Agência Xaxim: Mais um passo na expansão da Sicredi Empreendedores em Curitiba

A Sicredi Empreendedores, com mais de 8 mil associados em Curitiba, continua seu projeto de expansão na capital paranaense. A quinta unidade da cooperativa foi inaugurada na última quinta-feira (14) e está localizada na Rua Francisco Derosso, 4.124, no bairro Xaxim. A Agência Xaxim tem como foco principal atender às empresas de pequeno e médio porte, além dos moradores dos bairros da região Sul de Curitiba, como Xaxim, Alto Boqueirão e Sítio Cercado.

Com um investimento de mais de R$ 1 milhão, a nova unidade possui 350 metros quadrados de área construída. Conta com estruturas para atendimento de contas pessoais e jurídicas, dois guichês de caixa, caixas eletrônicos, estacionamento e uma área de exposição destinada aos associados. Além disso, a agência também possui uma sala para reuniões e treinamentos, que será utilizada para promover a capacitação dos associados.

Parcerias estratégicas para o fortalecimento do empreendedorismo

A Sicredi Empreendedores firmou parcerias com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), sindicatos do comércio e da indústria e associações locais. Essas parcerias têm como objetivo promover o empreendedorismo e oferecer cursos de capacitação para os associados. O presidente da Sicredi Empreendedores, Evaldo Kosters, destaca que o cooperativismo é a união de esforços e que o apoio aos empresários, especialmente os de pequeno e médio porte, é uma das principais missões da cooperativa.

Joaílson Agostinho, gerente da Regional Leste do Sebrae Curitiba, ressalta que a parceria com a Sicredi Empreendedores permite levar as soluções do Sebrae diretamente aos associados, evitando deslocamentos e economizando tempo. Cada regional de Curitiba apresenta demandas e desafios específicos, e o Sebrae, juntamente com a agência do Sicredi, busca identificar essas necessidades e oferecer soluções adequadas a cada público.

Expansão e atendimento presencial

A Agência Xaxim é a quinta unidade da Sicredi Empreendedores em Curitiba. As outras agências estão localizadas nos bairros Hauer, Capão Raso, Boqueirão e no Sesc Da Esquina, no Centro. Mesmo em um mundo cada vez mais digital, a cooperativa valoriza o atendimento presencial e humanizado, oferecendo aos associados a opção de escolher como desejam se relacionar com a instituição.

O modelo de cooperativa de crédito, o mais antigo do Brasil, conta atualmente com mais de 2,6 mil agências em todo o país. A Sicredi Empreendedores possui cerca de 7 milhões de associados e conquistou o 4º lugar no ranking World’s Best Banks 2022, realizado pela Forbes em parceria com a Statista, que avaliou as melhores instituições financeiras brasileiras.

Na Sicredi Empreendedores, os associados são donos do negócio, participam das decisões e da gestão, além de receberem uma parte dos lucros. Essa participação ativa dos associados é um dos diferenciais do cooperativismo de crédito.

Fonte: www.bemparana.com.br