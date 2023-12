“Ex-policial militar e mais três homens são presos por assassinato brutal em Curitiba”

Ex-policial militar e mais três homens são presos por suspeita de homicídio em Curitiba

No dia 14 de dezembro de 2023, a Polícia Civil prendeu Paulo Roberto da Silva Filho, ex-policial militar, Fábio Luiz Padilha e outros dois indivíduos. Eles são acusados de envolvimento no assassinato de Ademir Moreira Mattos, de 45 anos, ocorrido em janeiro deste ano, no bairro Pinheirinho, em Curitiba.

Paulo foi detido em Matinhos, no litoral do Paraná, e é suspeito de ser o autor dos disparos que vitimaram Ademir. Já Fábio foi preso em Contenda, região metropolitana de Curitiba, e acredita-se que ele tenha levado o assassino e o veículo até o local do crime.

Os outros dois suspeitos, cujos nomes não foram divulgados, seriam o mandante do crime (que teria contratado o ex-policial para executar Ademir) e um mecânico, responsável por emprestar o carro utilizado no homicídio. Segundo o delegado Victor Menezes, o motivo do assassinato estaria relacionado a um desacerto comercial envolvendo cargas.

Atualização do caso

Em 14 de dezembro de 2023, às 18h54, ocorreu a prisão dos suspeitos. Este texto foi atualizado às 22h42.

Fonte: ric.com.br