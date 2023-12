“Final de semana repleto de diversão gratuita para os moradores de Curitiba em 2023”

Programação de Atividades Gratuitas em Curitiba

Atividades nas regionais

Regional Matriz

No último fim de semana de atividades sistemáticas da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), em 2023, uma programação repleta de atividades gratuitas está preparada para os moradores de Curitiba. Tem muita diversão nas piscinas da Prefeitura e nas praças da cidade.

Lazer na Rua XV

No sábado, das 9h às 13h, haverá o Lazer na Rua XV, com atividades lúdicas que promovem a interação entre todas as idades. As ações estarão concentradas no trecho entre a Praça Osório e a Alameda Dr. Muricy.

Regional Cajuru

No Parque Olímpico do Cajuru, teremos diversas atividades para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos matriculados no portal curitibaemmovimento.curitiba.pr.gov.br. Além disso, também estão previstas atividades especiais para todas as idades.

Aulão Especial de Encerramento

Das 8h30 às 10h30, acontece o aulão especial de encerramento com atividades para crianças e adolescentes. Das 10h30 às 12h, teremos atividades especiais para todas as idades.

Experimentação da Pista

Das 13h às 14h, o horário é voltado para a experimentação da pista pelas pessoas sem experiência no esporte. É permitida a prática com bicicleta e equipamentos próprios, desde que sejam aprovados pelo professor antes da prática. O professor instruirá a parte da pista em que a prática será permitida. Não há empréstimo de bicicletas e materiais neste horário. Não necessita inscrição prévia.

Treinamentos de Pilotos com Experiência

Das 14h às 16h a pista é liberada para treinamentos de pilotos com experiência na modalidade, com supervisão de um professor da Smelj. É obrigatório o uso de capacete fechado, calça, camiseta manga longa, calçados e luvas fechados. Cada pessoa deve levar sua garrafa de água.

Centro da Juventude Audi/União

O Centro da Juventude Audi/União vai ficar aberto das 7h30 às 12h30 com o Cejuv em Ação. Haverá empréstimo das quadras para atividades esportivas, atendimento do Raia Livre – programa com objetivo de expandir o atendimento aos adultos que passaram pelo curso de natação nos espaços da Prefeitura – e aulas de hidroginástica.

Regional Boqueirão

O CEL Vereador João Derosso e o Centro da Juventude Eucaliptos estarão abertos para a comunidade, com empréstimo de materiais esportivos, quadra poliesportiva, oferta de atividades recreativas, como jogos gigantes, perna de pau, mesa de pingue-pongue, tênis de campo e voleibol. As atividades começam às 8h e vão até as 17h.

Regional Tatuquara

O programa Rua do Lazer encerra 2023 no Tatuquara. Das 10h às 18h, a Rua de Lazer da Regional Tatuquara acontece na Rua Altino Lemes da Silveira com atividades recreativas e de lazer, promovendo a participação da comunidade. As atividades são ofertadas para o desenvolvimento humano e educacional.

Regional Matriz (Domingo)

Nas Arcadas do São Francisco tem o Lazer nas Arcadas, ao lado da Feira do Largo da Ordem, das 9h às 13h, para todas as idades, com orientação dos profissionais da Smelj.

Regional Cajuru (Domingo)

A pista de BMX, no Parque Olímpico do Cajuru, será liberada para treinamentos de pilotos com experiência na modalidade das 8h às 13h. É obrigatório o uso de capacete fechado, calça, camiseta manga longa, calçados fechados e luvas fechadas. Cada pessoa deve trazer sua garrafa de água. Moradores de Curitiba e região devem se cadastrar no portal curitibaemmovimento.curitiba.pr.gov.br.

Fonte: Prefeitura de Curitiba

A programação e as informações descritas neste post estão sujeitas a alterações sem aviso prévio por parte da organização do espaço.

