“Adoção gratuita de pets resgatados: comemore o Dia Internacional do SRD no Crar”

Dia Internacional do SRD: Adote um pet resgatado no Crar

Nesta segunda-feira (31/7) é comemorado o Dia Internacional do SRD (animal sem raça definida), que entre os cães são conhecidos como os queridos e famosos vira-latas. Para aqueles que querem adotar um cão ou um gato, o Centro de Referência para Animais em Risco (Crar), da Prefeitura de Curitiba, oferece o serviço de adoção gratuita de pets resgatados.

O serviço funciona todos os dias, das 9h às 11h30 e das 13h às 15h30. Nos fins de semana e feriados, o atendimento é em regime de plantão.

Conheça os pets disponíveis para adoção no Crar

No Crar, a população pode encontrar cães como Clark, o pet que está há mais tempo no local. Com mais de 10 anos de idade, Clark é muito calmo e, apesar do porte grande, pode se adaptar até a apartamentos. Também há opções menores, como Pão de Mel, uma cadela de 4 anos. Diferentemente de Clark, ela é mais agitada, mas também é muito dócil.

O espaço também disponibiliza gatos, como Rita Lee, Gil e Caetano, que têm apenas 3 meses. Por serem quase idênticos, eles costumam chamar a atenção dos visitantes.

Para adotar, é necessário ter um cadastro no site da Proteção Animal, com CPF, RG e comprovante de endereço, e assinar um termo de responsabilidade, com o comprometimento de que o animal irá para um lar apropriado. Todos os pets disponíveis são microchipados.

Serviço importante para os animais em risco

Atualmente o Crar abriga 28 cães e sete gatos, a maioria deles resgatada da rua ou de maus-tratos. A zootecnista da Prefeitura de Curitiba Silmara Maldonado explica como esse serviço é essencial.

“São animais esperando para ter um lar. Aqui eles são castrados, vacinados e cuidados. É importante termos doações para liberar espaço e assim conseguirmos acolher mais animais”, conta Silmara.

A zootecnista ainda relata que muitos desses animais são resgatados após serem maltratados por seus antigos donos. Caso a população identifique alguma situação como essa, é possível denunciar através do Canal 156.

Lar adotivo e passeio para adoção

O Crar também oferta outros dois serviços: o Lar Adotivo e o Passeio para adoção. Essas são boas opções para quem quer conhecer melhor o pet antes de adotar em definitivo.

O Lar Adotivo permite que famílias levem cães previamente treinados para passar uma ou várias noites em seus domicílios. Já o passeio é um processo mais curto, em que a população pode levar o cão para passear, por um período de cerca de três horas.

Para participar desses programas, a população deve preencher um formulário on-line. Os interessados então recebem o contato da Rede de Proteção Animal para combinar a melhor data.

Adoção de cavalos

Além da adoção de pets, o Crar oferece a adoção de cavalos. Para realizar o processo, é necessária uma autorização da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar). O serviço é exclusivo para pessoas que moram fora de Curitiba.

Visite o Crar e adote um pet

O Crar fica disponível para adoções todos os dias, das 9h às 11h30 e das 13h às 15h30, na Rua Lodovico Kaminski, 1.381, CIC. Nos fins de semana e feriados, o atendimento é em regime de plantão.

