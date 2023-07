Athletico empata com o Cruzeiro na Ligga Arena

Reportagem: Fernando Plantes | Direto Ligga Arena

Em um grande jogo de seis gols, Athletico e Cruzeiro ficaram no empate por 3 a 3, neste sábado (29), na Ligga Arena, pela 17ª rodada do Brasileirão. O Furacão saiu perdendo por 2 a 0 e teve que buscar duas vezes o empate para sair com um ponto diante do cabuloso.

O Furacão fez um péssimo primeiro tempo. O Cruzeiro foi superior e abriu 2 a 0, com dois gols do atacante estreante Arthur Gomes. A reação atleticana ainda começou no primeiro tempo, com Madson diminuindo o placar.

No intervalo, o técnico Wesley Carvalho fez três alterações de uma vez só, lançando Fernandinho, Erick e Pablo nas vagas de Hugo Moura, Vidal e Cuello. O Furacão cresceu na segunda etapa, foi melhor e buscou a reação.

Depois da forte pressão, o Furacão chegou ao empate com o atacante Pablo, que entrou bem no jogo. O problema é que o Cruzeiro voltou a ficar na frente, com Wesley. Mas Canobbio, o melhor em campo, sofreu pênalti aos 38 munutos, cobrado com categoria por Fernandinho, fechando o placar em 3 a 3.

Quem estreou no Athletico foi o meia ofensivo, argentino Bruno Zapelli, atuando pouco mais de 15 minutos.

O Furacão volta a campo nesta terça-feira (1), contra o Bolivar, fora de casa, na altitude de 3.600 metros, no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores.

Uma curiosidade na Ligga Arena, foi o ídolo do Athletico que ainda inspira amor e ódio, Nikão foi tietado, mas também vaiado pela torcida. Ele entrou em campo no segundo tempo, depois de dois meses sem receber chances no clube mineiro. A cada toque na bola, parte das arquibancadas vaiou o meia-atacante.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO BRASILEIRO – 17ª rodada

Local: Ligga Arena/Curitiba

Data: 29/07/2023

Público: 23.679

Athletico 3 x 3 Cruzeiro

Athletico:

Bento; Madson, Thiago Heleno, Matheus Felipe (Arriagada) e Lucas Esquivel; Hugo Moura (Fernandinho), Arturo Vidal (Erikc) e Vitor Bueno (Zapelli); Cuello (Pablo), Canobbio e Vitor Roque.

Técnico: Wesley Carvalho

Cruzeiro:

Rafael Cabral; Palacios (William), Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva (Fernando Henrique), Machado (Matheus Pereira) e Mateus Vital (Walisson); Arthur Gomes (Nikão) e Wesley.

Técnico: Pepa

Gols: Arthur Gomes, aos 8’/1ºT e 37’/1ºT, Madson, aos 41’/1ºT, Pablo, aos 33’/2ºT, Wesley, aos 37’/2ºT e Fernandinho, aos 42’/2ºT

Cartões amarelos: Vidal (CAP); William, Rafael Cabral e Palacios (CRU)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).