“Administração Regional Portão distribui 150 vasinhos de amor-perfeito em homenagem ao Dia dos Pais”

Foram distribuídos 150 vasinhos com a flor amor-perfeito



Pais recebem flores na Rua da Cidadania da Fazendinha

No dia 10/8, os pais que passaram pela Rua da Cidadania da Fazendinha foram presenteados com flores. Essa ação especial foi realizada pela Administração Regional Portão em comemoração ao Dia dos Pais, que será celebrado no domingo (13/8).

Foram distribuídos 150 vasinhos com a flor amor-perfeito, trazendo alegria para o dia de diversos homens. Além disso, cada um recebeu uma pequena mensagem destacando a importância da figura paterna na criação dos filhos.

A origem do Dia dos Pais

A comemoração do Dia dos Pais teve origem nos Estados Unidos, em 1909, graças à iniciativa de Sonora Louise Smart Dood, filha de um ex-combatente da Guerra Civil Americana. Sonora decidiu homenagear seu pai, reconhecendo-o como um verdadeiro herói devido à sua dedicação aos seis filhos após a perda da esposa durante o nascimento do caçula. Desde então, ele cuidou sozinho de toda a família.

Fonte: www.bemparana.com.br