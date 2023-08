Policial militar de folga impede assalto a posto de combustíveis e detém suspeitos

Notícias de Curitiba e Região

Por Redação em 11 de agosto, 2023 às 10h20.

Na noite desta quinta-feira (10), dois vídeos gravados por testemunhas mostram a movimentação após um trio tentar assaltar um posto de combustíveis na Cidade Industrial de Curitiba. A ação foi interrompida por um policial militar de folga que estava entre os clientes do estabelecimento.

O policial percebeu a ação dos suspeitos e decidiu intervir na situação. Enquanto se escondia, ele aguardou por uma oportunidade de impedir a fuga do trio. Assim que teve a chance, o policial saiu do posto e deteve um dos suspeitos, enquanto os outros dois foram baleados.

De acordo com a Polícia Militar, um dos suspeitos foi atingido na perna e o outro na região do abdômen. O suspeito detido tem 17 anos, o baleado mais grave tem 16 anos e o outro aproximadamente 20 anos. Todos foram encaminhados ao Hospital do Trabalhador.

No local do assalto, foram apreendidas uma faca e dois simulacros de arma de fogo. Um veículo que estaria esperando o trio abandonou o local assim que presenciou a ação do policial. Felizmente, ninguém além dos suspeitos ficou ferido.

