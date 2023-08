“Abertura das comemorações de 60 anos da Urbs encanta público no Mercado Municipal Capão Raso”

A Família Folhas anima o público no Mercado Municipal Capão Raso

No último sábado (5/8), o Mercado Municipal Capão Raso, localizado no bairro Novo Mundo, recebeu o público para a abertura da programação de aniversário de 60 anos da Urbanização de Curitiba (Urbs). O evento contou com a presença da Família Folhas, que empolgou os visitantes.

Um dia festivo para as famílias

Além da apresentação da Família Folhas, o sábado festivo no Mercado Municipal Capão Raso ofereceu diversas atrações para as famílias. As crianças puderam se divertir nos brinquedos infláveis e saborear pipoca e algodão doce de graça. Também foi realizado um Festival Gastronômico de Inverno, com deliciosas opções de comidas e bebidas.

Uma das atrações que chamou a atenção dos adultos foi a exposição de um táxi elétrico. Os visitantes puderam conhecer de perto essa tecnologia sustentável.

Shows gratuitos para animar o público

Durante o evento, foram realizados shows gratuitos para animar o público. A contagiante fanfarra do grupo Bananeira Brass Band se apresentou, trazendo ainda mais festa para o dia ensolarado. O grupo musical da Academia de Música R&R também fez uma apresentação, e durante a tarde foi a vez de Fernando Villa.

Depoimento de uma moradora

Kelly Caroline Freitas Telles, moradora do Neoville, levou seu filho Pedro, de 4 anos, especialmente para ver os personagens da Família Folhas. Ela relembrou sua infância e destacou a importância da campanha de separação do lixo. Acompanhada também de sua filha Gabriela, de 12 anos, Kelly elogiou a iniciativa do evento.

Transformação do Mercado Municipal Capão Raso

O presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, destacou a transformação realizada no espaço do Mercado Municipal Capão Raso. Ele agradeceu aos funcionários da Urbs pelo trabalho realizado e ressaltou a importância da relação de confiança com os permissionários e a população.

O vereador Tico Kuzma também comemorou a abertura das comemorações de aniversário da Urbs. Ele destacou a inovação e a tecnologia presentes em Curitiba, e elogiou a cidade como destaque nacional e internacional.

Programação especial durante o mês de agosto

O Mercado Municipal Capão Raso continuará com uma programação especial durante o mês de agosto. Nas sextas-feiras e sábados, haverá música e brincadeiras para animar os visitantes. Além disso, o Festival Gastronômico de Inverno oferecerá diversas opções de comidas e bebidas, com preços acessíveis.

Os lojistas do mercado prepararam promoções especiais para os visitantes. O Mercado Municipal Capão Raso conta com 100 lojas, oferecendo opções de alimentação, frutas, verduras, além de lojas de brinquedos, roupas, acessórios de celular, bebidas, correio e cafeteria.

Integração com o Terminal Capão Raso

O Mercado Municipal Capão Raso permite a integração com o Terminal Capão Raso, que fica ao lado. Os passageiros que utilizam o cartão-transporte da Urbs podem acessar o mercado pela cabine de integração, fazer suas compras e retornar ao terminal sem a necessidade de pagar uma nova tarifa, dentro de um período de duas horas.

Urbs Móvel oferece serviços no local

No dia 14, uma unidade do Urbs Móvel estará presente no Mercado Municipal Capão Raso para oferecer serviços relacionados ao transporte coletivo. Será possível realizar a confecção do cartão-transporte, desbloqueio, atualização e troca de limite dos cartões.

Presenças ilustres nas comemorações

Diversas autoridades estiveram presentes nas comemorações pelos 60 anos da Urbs. Entre elas, estavam o diretor Administrativo e Financeiro da empresa, Pedro Henrique Scherner Romanel; o diretor de Operações, Aldemar Venancio Martins Neto; o advogado Egberto Pereira Junior; os presidentes da Comissão de Atividades e Eventos do Mercado Municipal Capão Raso, Paulo Henrique Cordeiro, do Sindicato dos Taxistas do Paraná, Djalma Rodrigues, e da Associação Comercial do Capão Raso, Victor Hugo Ferri.

