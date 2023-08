“Joy Project Brewing promove o Pastry Day com cervejas inspiradas em sobremesas”

Pastry Day: um dia dedicado às sobremesas cervejeiras

No próximo sábado, dia 5 de agosto, a partir das 14h, a premiada cervejaria Joy Project Brewing realizará o Pastry Day, um evento especial voltado ao estilo Pastry, conhecido como as sobremesas do universo cervejeiro.

Quatro rótulos especiais para degustar

No Pastry Day, os visitantes poderão desfrutar de quatro rótulos especiais, com preços a partir de R$20. São eles:

Pastry Day Gianduja: uma combinação irresistível de chocolate e avelã;

Pastry Day Napolitano: inspirada no famoso sorvete, essa opção traz os sabores de baunilha, chocolate e morango;

Pastry Day Chocolate Peanut Butter: uma cerveja com sabor marcante de chocolate e manteiga de amendoim;

Pastry Day Coconut: uma opção deliciosa com sabor de coco caramelizado, remetendo à tradicional cocada.

Todas as cervejas possuem teor alcoólico de 12% e são verdadeiras experiências sensoriais.

Relançamento da The Great Mistake

No mesmo dia, a Joy Project Brewing também fará o relançamento da The Great Mistake, uma Imperial Porter que combina malte torrado, malte caramelo, café Mezzanotte, baunilha e cacau. Uma cerveja única e saborosa para os apreciadores do estilo.

Uma cervejaria com história e reconhecimento

A Joy Project Brewing, localizada na região Sul de Curitiba, possui mais de cinco anos de história e já produziu mais de 150 rótulos. A cervejaria é conhecida por sua variedade de estilos cervejeiros e já conquistou diversos prêmios gastronômicos na capital paranaense, tornando-se uma das marcas mais destacadas do segmento no Paraná.

Programação especial e música ao vivo

No dia do evento, além das degustações, os visitantes poderão aproveitar a apresentação ao vivo da dupla Caústico Acústico. Com um repertório repleto de sucessos do Country, Rock e Blues, a música será o complemento perfeito para uma tarde de sabores e diversão.

Localização e informações adicionais

A Joy Project Brewing está localizada na Av. Linha Verde, 15847, próximo ao Park Shopping Boulevard, em Curitiba. Além da fábrica, o local conta com um taproom, onde é possível desfrutar de opções gastronômicas e torneiras de chope.

Para mais informações, entre em contato pelos telefones (41) 3434-5821 e (41) 99948-6215 ou siga as redes sociais da cervejaria:

Fonte: www.bemparana.com.br