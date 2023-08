“Feas convoca aprovados em processo seletivo para vagas temporárias na área da saúde”

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas) convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2/2023

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas) deu início nesta sexta-feira (4/8) à convocação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2/2023. O primeiro chamamento ocorreu na sede administrativa da fundação, localizada no Capão Raso, e contou com a presença de 41 médicos e três musicoterapeutas. Além da escolha das vagas, os profissionais passaram por exame médico admissional.

Convocação dos médicos

Entre os médicos convocados, destacam-se dois anestesiologistas, cinco pediatras, dois psiquiatras e um urologista. A psiquiatra Mariana Midori foi uma das aprovadas. Ela já atua no Centro de Atenção Psicossocial Centro Vida, na Vila Izabel, mas fez o PSS para estender seu contrato de trabalho na unidade até a abertura do próximo concurso público da Feas.

Segundo Mariana, ela adora seu local de trabalho e a equipe de lá, mas havia perdido a inscrição do último Processo Seletivo Público (PSP), de caráter permanente. Por isso, decidiu participar novamente do PSS.

Vagas temporárias

O PSS 2/2023 oferece vagas temporárias com duração de 12 meses para os seguintes cargos: analista clínico, musicoterapeuta, médico, médico anestesiologista, médico pediatra, médico psiquiatra e médico urologista. De acordo com Ronei Paulin, assessor de Recursos Humanos, a realização do processo seletivo simplificado se deve ao esgotamento do banco de aprovados nos PSPs válidos para essas posições.

Outras convocações

Além dos médicos, a Feas também convocou quatro enfermeiros (PSP 1/2021) e dois assistentes sociais (PSP 1/2019) nesta sexta-feira. Todos os profissionais aprovados nos processos seletivos irão trabalhar em uma das unidades administradas pela Feas, que incluem o Hospital Municipal do Idoso, Hospital do Bairro Novo, a Unidade de Estabilização Psiquiátrica (UEP) Casa Irmã Dulce e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps).

A Fundação também é responsável pela gestão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Tatuquara, Boqueirão, CIC e Fazendinha, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Feas é um órgão da administração indireta da Prefeitura de Curitiba, vinculada à Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

