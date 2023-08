“A origem curiosa da expressão ‘segurar vela'”

Atualmente, podemos perceber que muitas pessoas enfrentam sérias dificuldades para encontrar um parceiro ou namorada. Frequentemente, alegam que ninguém está disposto a sustentar um relacionamento sério em que a cumplicidade ou a possibilidade do casamento estejam em vista. Nesse verdadeiro desencontro entre tantos solteiros, alguns acabam não apenas sentindo o peso da solidão, mas também repudiando a proximidade com os sortudos que encontraram uma possível cara-metade.

Não é difícil ouvir um solteiro se recusando a sair com um casal alegando que não está nem um pouco a fim de “segurar vela”. Deixando de lado seu uso tão comum, temos uma séria dificuldade em reconhecer uma relação lógica entre esse tipo de situação e a expressão empregada. De fato, para que esse “mistério da língua” seja definitivamente esclarecido, precisamos remontar os vários lugares e usos que a bendita vela teve ao longo da História.

Por muito tempo, a inexistência de lanternas ou lâmpadas de longa duração dificultava bastante a realização de qualquer trabalho em locais mal iluminados. Dessa forma, as velas se tornavam o único recurso suficientemente capaz de resolver a busca por claridade. No período medieval, as velas costumavam ser seguradas pelos aprendizes das corporações de ofício. Enquanto auxiliavam na iluminação do local, acompanhavam as etapas que envolviam a execução de uma tarefa ou a aplicação de alguma técnica.

De simples necessidade, segurar velas acabou se transformando em uma atividade profissional de menor importância. Em alguns teatros e estabelecimentos noturnos, era comum observar a presença de garotos que eram pagos para manter as velas desses locais acesas. Entre os franceses, essa expressão estava relacionada ao curioso hábito dos nobres e burgueses de elegerem um criado para ficar de costas, segurando uma vela ou candelabro, enquanto os patrões tinham suas relações sexuais.

Todo o infortúnio relacionado à tarefa de segurar vela acabou fazendo com que a expressão fosse originalmente usada para se referir a qualquer tipo de subordinação humilhante. Com o passar do tempo, quem passou a “segurar a vela” foram as amantes dos secretos triângulos amorosos. Dessa forma, faz pouco tempo que as “velas” passaram a ser “seguradas” todas as vezes que um pobre solteiro é obrigado a acompanhar um casal apaixonado.