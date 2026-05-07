Estamos votando no partido ou no candidato?

Na atualidade da polarização é difícil definir entre os 35 partidos registrados no TSE, pois acabamos olhando somente para “dois lados” ou “dois homens” em uma definição quase fatalista de destino na nação. E o mundo alterado drasticamente pela tecnologia, tanto na cultura, no trabalho, família, religião, é claro que o mesmo se daria na política. Cabe nos perguntarmos, estamos diante das mudanças que buscamos, dando olhar e oportunidade para novas pessoas com vontade desta mudança, que muitas vezes compõe partidos pequenos e pessoas desconhecidas?

Vou citar como exemplo o desafio do MOBILIZA PR, partido presidido pelo Advogado Juliano Tetto, que com seu irmão e mais quatro membros ativos buscam este espaço na arena política. Atualmente montando sua chapa com cidadãos aspirantes a políticos que têm como objetivo fazer parte desta transformação, sem conhecerem os embates que os aguardam nesta arena.

Também nos causa confusão as regras de coeficiente eleitoral, fazendo com que políticos já eleitos mudem de partido às vésperas das eleições, assim como ocorreu recentemente na chamada janela eleitoral. Isso se dá por ajustes de “mando interno”, e também aumento da chance para pleito.

O MOBILIZA, por exemplo, é um de partido com grande chance em eleger seus candidatos para uma ou duas cadeiras, com votação em número menor que outros grandes partidos formado pelas “estrelas políticas”. Mas também seu espaço na mídia é proporcional à sua força partidária, nos lembrando o lendário Enéias que mal podia dizer seu nome, mas ainda detinha espaço.

Então, como a sociedade, os cidadãos irão reconhecer a existência destes novos candidatos? E como cidadãos em intenção a inovação se lançam, sem serem engolidos pelos grandes partidos e suas estrelas?

Sua reflexão decide uma eleição, pense nisso.