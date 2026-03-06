Izzy Mais
Conth Contabilidade
Opinião

​O Descompasso da Modernidade

Uma reflexão sobre o poder, a verdade e o silêncio das escolhas

22
​O Descompasso da Modernidade

Vivemos em uma era de paradoxos. Enquanto nossa inteligência cria máquinas capazes de aprender e nossa tecnologia conecta bilhões instantaneamente, carregamos um silêncio angustiante no momento das escolhas. Parece que nossa evolução técnica correu muito mais rápido que nossa evolução espiritual. Somos a espécie que domou o fogo, mas que, paradoxalmente, ainda teme o próprio reflexo.

​A distorção do propósito

​Ao analisarmos aqueles que ocupam posições de liderança, não encontramos falta de capacidade, mas um claro desvio de propósito. O talento, que deveria servir para erguer pontes, acaba por construir labirintos. O poder, que deveria ser consequência do serviço, tornou-se um fim em si mesmo. Liderar deixou de ser um ato de condução e passou a ser um exercício de controle, mesmo que, no processo, o sentido original se perca pelo caminho.

​A fragilidade da democracia e o espetáculo do ruído

​A democracia, que deveria respirar através do questionamento, hoje se fragiliza nele. O debate cedeu espaço ao ruído e o desejo de construir foi substituído pela necessidade de vencer. A verdade não desapareceu, mas foi fragmentada e adaptada conforme os interesses de cada lado, que agora usa novas máscaras para justificar seus próprios caminhos.

​O ciclo do poder e o espelho

​É difícil encarar o reflexo, mas precisamos reconhecer que o poder não nasce no vácuo: ele é escolhido, alimentado e permitido por nós. Em vez de selecionarmos quem realmente pode fazer o melhor, elegemos o que é familiar, conveniente ou confortável. Criamos um cenário onde os extremos substituem a lucidez, e ambos os lados se autoproclamam guardiões da verdade, acusando o outro de tirania enquanto disputam o mesmo trono com objetivos idênticos.

​A ânsia por alcançar e manter o poder justifica alianças improváveis e argumentos frágeis, sustentados por silêncios cúmplices.

​Em busca do equilíbrio

​O verdadeiro perigo não reside apenas no poder em si, mas na sede insaciável por ele. Precisamos aprender a defender a verdade, mesmo quando ela confronta nossas próprias certezas e interesses.

​A razão não pertence a quem grita mais alto ou a quem é mais fervoroso. Ela reside na coragem de tolerar a diversidade, na capacidade de ouvir, rever conceitos e compreender que a verdade é uma construção individual. É no equilíbrio entre as nossas diferentes verdades que encontraremos um caminho comum. Enquanto você permanece firme em suas convicções, sigo em busca desse equilíbrio, nutrindo minha utopia particular de viver bem e sentir-me livre.

