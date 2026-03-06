Redão motos
Opinião

Entre Ventos e Tempestades: O Grito Silencioso da Natureza

Refletindo sobre a nossa relação com o clima em Curitiba e no Paraná

Foto: Pedro Ribas/SMCS

Curitiba sempre foi admirada por seu frio característico e uma certa previsibilidade em suas chuvas. Contudo, o cenário atual é outro: tempestades repentinas e ventos devastadores transformaram a rotina dos curitibanos, gerando um alerta que ultrapassa o desconforto urbano  é um sinal claro de mudança.

​Essa instabilidade ganha contornos ainda mais graves no Paraná, um dos maiores celeiros do Brasil. O impacto direto dessas variações climáticas é sentido no campo, onde longos períodos de seca, seguidos por tempestades violentas, granizo fora de época e oscilações térmicas extremas, colocam em risco safras inteiras. O plantio tornou-se uma aposta arriscada.

​A Raiz do Problema

​Não estamos apenas diante de um tempo meteorológico instável, mas de uma crise na nossa relação com o meio ambiente. Décadas de expansão urbana desenfreada e exploração intensiva de recursos deixaram marcas profundas. O equilíbrio com a natureza, que antes parecia um conceito abstrato, revela-se agora uma condição essencial para a sobrevivência e a prosperidade.

​Um Chamado à Ação

​O Paraná continua produzindo com força, técnica e tradição. No entanto, o momento exige que Curitiba e todo o estado assumam uma nova postura, pautada pela responsabilidade antes que o cenário de crise se torne nossa nova normalidade.

​Fica a reflexão: o tempo mudou ou fomos nós que alteramos o clima? Até que ponto o progresso, muitas vezes impulsionado pela pressa e pelo lucro, ignorou o necessário equilíbrio entre produzir e preservar? Estes eventos climáticos extremos podem ser mais do que fenômenos passageiros; são um lembrete urgente de que ainda há tempo para trilharmos novos caminhos.

#CuritibaMeio AmbienteClimaMudanças ClimáticasSustentabilidadAgropecuáriaAgronegócioReflexão#Brasil
Publicado em:
Atualizado em:

