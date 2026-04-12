Athletico bate a Chapecoense e volta a vencer no Brasileirão

Furacão mais uma vez faz valer fator casa e se recupera após duas derrotas

O Athletico Paranaense reencontrou o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. Depois de dois tropeços longe de casa, o Furacão fez valer o mando e venceu a Chapecoense por 2 a 0, neste domingo (12), na Arena da Baixada, pela 11ª rodada. Os gols saíram na etapa final, com Mendoza e Viveros balançando as redes.

Com o resultado, o time rubro-negro chegou aos 19 pontos e subiu para a quinta posição na tabela. Já a equipe catarinense segue em situação delicada, estacionada na zona de rebaixamento com apenas oito pontos. Na próxima rodada, o Athletico encara o Palmeiras no domingo (19), às 18h30, no Allianz Parque. A Chapecoense, por sua vez, recebe o Botafogo no sábado (18), na Arena Condá.

Os primeiros 45 minutos foram de pouca inspiração e muita marcação. As duas equipes até tentavam avançar, mas pecavam na construção das jogadas. O Athletico teve mais presença no campo ofensivo, rondando a área adversária, enquanto a Chapecoense apostava em uma postura mais fechada, buscando escapar nos contra-ataques.

As chances claras foram raras. Pelo lado atleticano, Gilberto levou perigo em cobrança de falta aos 20 minutos, exigindo boa defesa de Rafael Santos. Depois, aos 30, Mendoza arriscou mesmo sem ângulo e novamente obrigou o goleiro a intervir.

A melhor oportunidade da Chape surgiu em velocidade: Bolasie puxou o contra-ataque e serviu Enio, que finalizou cara a cara para grande defesa de Santos. No entanto, o lance acabou anulado por impedimento na origem da jogada.

Na volta do intervalo, o técnico Odair Hellmann promoveu alterações que deram outra dinâmica ao Athletico. Com mais intensidade, o time passou a pressionar desde os primeiros minutos, especialmente com a entrada de Zapelli e Bruninho.

A postura ofensiva surtiu efeito aos 11 minutos. Após troca rápida de passes, Viveros finalizou, Rafael Santos defendeu, mas, no rebote, Mendoza apareceu bem para abrir o placar.

Mesmo em vantagem, o Furacão seguiu superior, controlando o jogo diante de uma Chapecoense desorganizada. O golpe final veio aos 34 minutos: João Cruz lançou Viveros, que invadiu a área, driblou a marcação e finalizou com categoria na saída do goleiro, decretando a vitória atleticana.

FICHA TÉCNICA

BRASILEIRÃO

11ª rodada

ATHLETICO 2x0 CHAPECOENSE

Athletico: Santos; Gilberto, Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Luiz Gustavo, Portilla (Zapelli) e Dudu (João Cruz); Julimar (Bruninho), Mendoza (Felipinho) e Viveros (Renan Peixoto). Técnico: Odair Hellmann

Chapecoense: Rafael Santos; Marcos Vinícius, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, João Vitor (Jean Carlos) e Higor Meritão (Rafael Carvalheira); Enio (Marcinho), Italo (Maurício Garcez) e Bolasie (Neto Pessoa). Técnico: Fábio Mathias

Local: Arena da Baixada (Curitiba-PR)

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Gols: Mendoza, 11, Viveros, 34 do 2º

Cartões amarelos: Julimar, Zapelli (CAP) Bolasie, Doma, Neto Pessoa, Bruno Leonardo (CHA)

Público pagante: 24.146

Público total: 24.680

Renda: R$ 906.480,00


