Paraná Clube vence o Toledo e mantém 100% em casa na Segundona

O Paraná Clube venceu o Toledo por 2 a 0 na noite desta sexta-feira (10), na Vila Capanema, em Curitiba, e manteve o aproveitamento como mandante na Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense.

Com o resultado, o Tricolor chegou à quarta vitória em casa, somando sete gols marcados e apenas um sofrido no Estádio Durival de Britto e Silva.

A equipe paranista definiu o confronto ainda no primeiro tempo. Logo aos seis minutos, João Felipe aproveitou passe de Lucão e acertou um chute de fora da área para abrir o placar.

Aos 17, Caíque quase ampliou ao acertar a trave direita do Toledo.

O segundo gol saiu aos 43 minutos, quando Eduardo completou de cabeça a cobrança de escanteio feita por Caíque.

Na etapa final, o Paraná Clube controlou o jogo e seguiu criando chances.

Aos 33 minutos, Caniggia finalizou com perigo e exigiu boa defesa do goleiro adversário. No rebote, Lucão ainda tentou marcar, mas novamente parou na intervenção do arqueiro do Toledo, que evitou um placar mais elástico.

O Paraná segue como o único invicto da competição e possui a defesa menos vazada, com apenas dois gols sofridos.

Com a vitória, a equipe chegou aos 17 pontos e se manteve na liderança isolada da Segundona. Já o Toledo permaneceu com seis pontos e corre o risco de encerrar a rodada na zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Paraná Clube enfrenta o Araucária fora de casa, na sexta-feira (17), às 20h.

O adversário tenta transferir o jogo para a Vila Capanema, mas a mudança ainda depende de homologação da Federação Paranaense de Futebol (FPF).

O Toledo, recebe o Rio Branco de Paranaguá.





Ficha Técnica

Paraná Clube 2×0 Toledo

Segunda Divisão do Campeonato Paranaense – 7ª rodada





Paraná Clube: Juliano; Caíque, Eduardo, Thiago Dombroski e Bruno Dip; Ferreira (Samuel), Clayton (Gabriel Pfeifer) e Elvis; João Felipe (Gustavo Portela), Lucas Bueno (Liliu) e Ruan Lima (Lucas Caniggia). Técnico: Tcheco.





Toledo: Kauan; Jean, Everton (Antônio) e Paim; Shinji, Juninho, Henrique (Samuel) e Emerson; Matheus Alemão (Bruno), Agnael (Emanuel) e Guilherme Pinheiro (Pietro). Técnico: Juari Juliano.





🗓️ Data e horário: sexta-feira, 10 de abril de 2026, às 20h.

📍 Local: Vila Capanema, em Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Victor Salles Cirilo (PR).

🚩 Assistentes: Weber Felipe Silva (PR) e Danilo Padilha Porse (PR).

⚽ Gols: João Felipe (PRC), aos 6′ do 1º tempo, e Eduardo (PRC), aos 45′ do 1º tempo.

🟨 Cartões Amarelos: Ferreira, Gabriel Pfeifer, Thiago Dombroski e Ruan Lima (PRC).

🏟️ Público: 7.933 pagantes/8.532 presentes.



