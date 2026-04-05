Athletico é derrotado pelo Atlético-MG na Arena MRV

O Athletico acabou derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 1, na Arena MRV, neste domingo (5), em confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão saiu atrás ainda na etapa inicial, viu os mineiros ampliarem no segundo tempo e, apesar de reagir nos minutos finais com gol de Julimar, não conseguiu evitar o revés em Belo Horizonte.

Com o resultado, a equipe rubro-negra segue com 16 pontos, agora na 6ª posição. Já o time mineiro chegou aos 14 pontos e subiu para o 8º lugar na classificação.

Na próxima rodada, o Athletico volta a jogar no domingo (12), às 11h, quando encara a Chapecoense na Arena da Baixada. O Atlético-MG, por sua vez, entra em campo no sábado (11), às 20h, fora de casa, contra o Santos.

O duelo começou movimentado, com o Athletico adotando postura agressiva e pressionando nos primeiros minutos, tentando ocupar o campo ofensivo e levar perigo à defesa adversária.

Logo no início, porém, um erro ligou o sinal de alerta: Esquivel recuou mal a bola e obrigou o goleiro Santos a trabalhar para evitar complicações.

Mesmo com a iniciativa do Furacão, quem foi eficiente foi o Atlético-MG. Aos cinco minutos, após jogada construída por Cuello e Hulk, a bola sobrou para Victor Hugo, que finalizou com desvio e abriu o placar.

Depois do gol, a partida ficou mais equilibrada, com forte disputa no meio-campo e poucas oportunidades claras. O Athletico ajustou a marcação e passou a dificultar a criação do adversário.

Ainda assim, o Galo manteve mais posse de bola e rondou o ataque, enquanto o time paranaense apostava em contra-ataques. O jogo também teve lances mais duros, como a falta de Aguirre em Hulk, que resultou em cartão amarelo, além de uma cobrança do atacante que acertou o rosto de Jadson.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Atlético-MG cresceu e passou a pressionar mais. Cuello quase ampliou em chute defendido por Santos e, no rebote, Reinier levou perigo antes de Arthur salvar em cima da linha.

O Athletico ainda tentou responder em bola parada, mas Mendoza desperdiçou boa oportunidade dentro da área. Assim, o intervalo chegou com vantagem de 1 a 0 para os donos da casa.

Na volta do intervalo, o Athletico tentou se reorganizar defensivamente e aumentar sua presença no ataque, enquanto o Atlético-MG passou a controlar o resultado e explorar os espaços.

O Furacão conseguiu equilibrar as ações e levou perigo em finalização de Luiz Gustavo, que passou perto do gol. Mesmo assim, encontrou dificuldades para superar o sistema defensivo mineiro, que também ameaçou em chutes de Cuello.

Com o passar do tempo, o confronto ficou mais travado, com muitas substituições e disputa intensa no meio-campo. Ainda assim, aos 35 minutos, o Atlético-MG ampliou: Gustavo Scarpa aproveitou erro na saída de bola do Athletico e finalizou, contando com desvio para encobrir o goleiro Santos.

Pouco depois, os mandantes chegaram a marcar o terceiro, mas o lance foi anulado por impedimento.

Na reta final, o Athletico voltou para o jogo. Após cobrança de escanteio, Julimar se antecipou à defesa e marcou de cabeça, diminuindo o placar e colocando fogo nos minutos finais.

O Furacão ainda pressionou em busca do empate até os acréscimos, mas não conseguiu evitar a derrota, em uma etapa final controlada pelo Atlético-MG, mas com emoção até o apito final.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG 2 x 1 Athletico

Brasileirão 2026 – 10ª rodada

Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Tomás Perez (Cissé) e Victor Hugo (Gustavo Scarpa); Cuello (Dudu), Reinier (Bernard) e Hulk (Cassierra). Técnico: Eduardo Domínguez.

Athletico Santos; Arthur Dias, Aguirre e Lucas Esquivel; Benavídez, Luiz Gustavo (Bruninho), Jadson (Portilla), Dudu (João Cruz) e Léo Dérik (Leozinho); Steven Mendoza (Julimar) e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

🗓️ Data e horário: domingo, 5 de abril de 2026, às 17h30.

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (PR).

🔎 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP).

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA).

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).

⚽ Gols: Victor Hugo (26/1º); Gustavo Scarpa (34/2º); Julimar (42/2º).

🟨 Cartões Amarelos: (CAM); Aguirre (CAP).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.

🏟️ Público: 29.356

💸 Renda: R$ 1.337.799,72



