Coritiba arranca empate heroico contra o Vasco no apagar das luzes no Couto Pereira

Com gol contra nos minutos finais, Coxa iguala o marcador em 1 a 1 e supera o Gigante da Colina na tabela de classificação do Brasileirão.

Coritiba arranca empate heroico contra o Vasco no apagar das luzes no Couto Pereira

Coritiba e Vasco empataram em 1 a 1 na noite desta quarta-feira (1º), em duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Disputada no estádio Couto Pereira, a partida foi marcada pela pressão constante dos mandantes e pela resistência vascaína, que acabou quebrada apenas nos instantes finais.

​Aos 24 minutos  Paulo Henrique encontrou Tchê Tchê livre na área; o meio-campista dominou com precisão e finalizou de canhota para colocar os cariocas em vantagem.

​Atrás no marcador, o Coritiba intensificou suas ações ofensivas ainda antes do intervalo, mas encontrou dificuldades para converter o volume de jogo em gols.

O cenário se repetiu no segundo tempo, com o time da casa dominando a posse de bola. Aos 25 minutos, o Coxa chegou a desperdiçar uma chance clara: após chute de Lucas Ronier e defesa de Léo Jardim, a bola ainda tocou no travessão antes de Keno isolar o rebote, desperdiçando a oportunidade do empate.

​Quando a vitória parecia garantida para o Gigante da Colina, o destino do jogo mudou aos 45 minutos. Em uma investida pela direita, Josué cruzou fechado, Felipe Jonatan desviou para o meio da área e o zagueiro Saldivia, em uma infeliz tentativa de corte, acabou cabeceando contra a própria meta, decretando o empate alviverde.

​Com o resultado, o Coritiba soma 14 pontos e assume provisoriamente a 7ª colocação, deixando o Vasco logo atrás, em 8º, com 12 pontos. 

​As equipes já se preparam para o próximo compromisso. No sábado (4), pela 10ª rodada da competição, o Vasco terá pela frente o clássico contra o Botafogo, enquanto o Coritiba viaja para enfrentar o Fluminense.



Ficha Técnica

Coritiba 1 x 1 Vasco

Campeonato Brasileiro – 9ª rodada


Coritiba: Pedro Rangel; Tinga (JP Chermont), Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonatan); William Oliveira (Vini Paulista); Sebastián Gómez (Fabinho) e Josué; Lucas Ronier, Lavega (Keno) e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra

Vasco: Léo Jardim; Padulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (Avellar); Hugo Moura (Cauã Barros), Thiago Mendes e Tchê Tchê; Nuno Moreira (França), Marino (João Vitor) e David (Brenner) Técnico: Renato Gaúcho

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 1 de abril de 2026, às 20h30.

📍 Local: Couto Pereira, Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC).

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Bruno Muller (SC).

⚽ Gols: Tchê Tchê (23/1º); Felipe Jonatan (44/2º)

🟨 Cartões Amarelos: Lavega, Vini Paulista (CFC); Paulo Henrique (VAS).

🏟️ Público: 27.224 pessoas

