Athletico perde para o Bahia em Salvador

O Athletico foi derrotado pelo Bahia por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (1º), na Arena Fonte Nova, em Salvador, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.
Com o revés, o Furacão permanece com 16 pontos, mas caiu da vice-liderança para a quinta posição, podendo ainda perder mais colocações ao longo da rodada. Já o Tricolor baiano chega aos 17 pontos e assume o quarto lugar na tabela.
Dentro de campo, a ausência de Esquivel foi um dos pontos mais sentidos pelo lado paranaense. Substituído por Léo, o Athletico encontrou dificuldades desde o início e acabou sofrendo o primeiro gol logo aos dois minutos, com Everaldo.
O atacante voltou a balançar as redes aos 34 minutos do primeiro tempo, ampliando a vantagem do Bahia. Nos acréscimos, a equipe da casa ainda teve um pênalti marcado a seu favor, mas a decisão foi revertida após revisão do VAR.
Na etapa final, o Athletico promoveu alterações e tentou reagir, mas não conseguiu furar o sistema defensivo adversário. Quando o confronto parecia encaminhado para o 2 a 0, o Bahia chegou ao terceiro gol já nos acréscimos, aos 47 minutos, com Luciano Juba.
Pela próxima rodada, o Furacão encara o Atlético-MG no domingo (5), às 17h30, fora de casa. O Bahia, por sua vez, recebe o Palmeiras no mesmo dia, às 19h30, em Salvador.
FICHA TÉCNICA
Bahia 3 x 0 Athletico
Brasileirão 2026 – 9ª rodada
Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Erick), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Kike Oliveira (Iago), Erick Pulga (Ademir) e Everaldo (Willian José). Técnico: Rogério Ceni.
Athletico: Santos; Carlos Terán (Léo Dérik), Aguirre e Léo Pelé; Gastón Benavídez, Luiz Gustavo (Portilla), Jadson (João Cruz), Dudu (Bruninho) e Steven Mendoza; Julimar (Bruno Zapelli) e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 1 de abril de 2026, às 20h.
📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).
🔎 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS).
🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).
⚽ Gols: Everaldo (3 e 34/1º); Luciano Juba (48/2º).
🟨 Cartões Amarelos: Everaldo (BAH); Jadson, Benavídez (CAP).
🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.
🏟️ Público: 29.318 pessoas.
💸 Renda: R$ 783.000,00.
Fernando Plantes