Paraná Clube empata com o Rio Branco e permanece na liderança

Rio Branco e Paraná Clube ficaram no 0x0 na tarde deste sábado (21), no Estádio Gigante do Itiberê, em Paranaguá, pela Segundona do Campeonato Paranaense 2026. Em um confronto equilibrado e com poucas oportunidades claras, o Tricolor teve mais iniciativa ofensiva, enquanto os donos da casa apostaram na solidez defensiva e nas saídas rápidas.

Na etapa inicial, o Paraná controlou mais a posse e tentou impor seu ritmo desde o começo. Logo no primeiro minuto, João Felipe chegou a marcar de cabeça após cruzamento, mas o lance foi invalidado por impedimento. Aos 11, Ueslei Brito finalizou e exigiu boa intervenção do goleiro Carlão.

Apesar do maior volume, o Tricolor esbarrou na dificuldade de transformar posse em chances efetivas. Aos 21 minutos, Liliu teve espaço na entrada da área, mas finalizou fraco.

O Rio Branco, por sua vez, respondeu em investidas pontuais. Aos 32, Biro Biro chutou por cima, e, um minuto depois, Felipe Augusto obrigou Juliano a fazer boa defesa.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o jogo ficou mais truncado, influenciado também pelo forte calor em Paranaguá. Ainda assim, aos 40, Bruno Dip arriscou de longe e levou perigo. Sem grandes emoções na sequência, o placar permaneceu zerado até o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Paraná manteve a postura ofensiva e voltou pressionando. Com apenas dois minutos, Elvis invadiu a área e finalizou com desvio, e na sequência Thiago Dombroski cabeceou com perigo. Aos 10, Bruno Dip novamente levou risco em chute cruzado.

Aos 18 minutos, o cenário mudou com a expulsão de João Felipe, após carrinho por trás, deixando o Tricolor com um jogador a menos. Mesmo assim, a equipe seguiu competitiva e quase abriu o placar aos 22, em contra-ataque puxado por Gustavo Portela, que parou em Carlão.

Com superioridade numérica, o Rio Branco passou a ter mais posse a partir dos 27 minutos, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio adversário e criar oportunidades claras.

Na reta final, o duelo ficou mais aberto, porém sem eficiência nas conclusões. A melhor chance veio aos 41 minutos, quando Gustavo Portela finalizou dentro da área, mas a bola bateu na defesa.

Sem pontaria e com o ritmo afetado pelo calor, as equipes não conseguiram balançar as redes, e o empate sem gols persistiu até o apito final no Gigante do Itiberê.

Com o resultado, o Paraná interrompe a sequência de vitórias, mas segue na liderança, agora com 10 pontos. Já o Rio Branco chega aos 5 pontos e aparece momentaneamente na quarta colocação.

Pela próxima rodada, o Paraná Clube volta a campo no domingo (29), às 16h, contra o Batel, fora de casa. O Rio Branco joga no sábado (28), às 18h30, diante do Araucária.

FICHA TÉCNICA

Rio Branco 0x0 Paraná Clube

Segunda Divisão do Campeonato Paranaense – 4ª rodada

Rio Branco: Carlão; Pedro Cella, Naylhor, Daniel e Thiago Brito (Ramon); Iago (Jota), Gabriel Mello, Biro Biro e Bismarck (Leandro Córdova); Eli Jr. (Bessa) e Felipe Augusto. Técnico: Luiz Fernando.

Paraná Clube: Juliano; Caíque (Arthur Yan), Salazar, Thiago Dombroski e Bruno Dip; Ferreira, Vinicius Michelon (Lucas Gabriel) e Elvis (Alex Júnior); Ueslei Brito (Gustavo Portela), Liliu (Lucas Bueno) e João Felipe. Técnico: Tcheco.

🗓️ Data e horário: sábado, 21 de março de 2026, às 15h30.

📍 Local: Caranguejão, em Paranaguá (PR).

🔎 Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR).

🚩 Assistentes: Weber Felipe Silva (PR) e Lucas Henrique Gowatiski (PR).

🖥️ VAR: Não tem.

⚽ Gols: Não tem.

🟨 Cartões Amarelos: Iago (RBR); Vinicius Michelon (PRC).

🟥 Cartões Vermelhos: João Felipe (PRC).

🏟️ Público: 3.208 pagantes/3.465 presentes.

💸 Renda: R$ 120.840,00.



