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Com ínicio avassalador, Athletico vence o Cruzeiro

Furacão marcou dois gols nos primeiros dez minutos diante da Raposa

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Gilson Freitas/Gazeta PressCom ínicio avassalador, Athletico vence o Cruzeiro

O Athletico superou o Cruzeiro por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (18), na Arena da Baixada, em Curitiba, em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo, o Furacão alcançou os 10 pontos e assumiu, momentaneamente, a sétima posição na tabela, podendo ainda oscilar ao longo da rodada. Já a equipe mineira amarga a lanterna, somando apenas três pontos.

Mesmo com início atrasado em 12 minutos devido à chegada tardia do time visitante, o Athletico começou em ritmo intenso e foi decisivo logo nos primeiros instantes. Com apenas um minuto de jogo, Mendoza abriu o placar em um belo arremate. Pouco depois, aos nove minutos, Viveros ampliou em cobrança de pênalti.

Na etapa final, o Cruzeiro reagiu e diminuiu aos 12 minutos, com Villarreal, após boa construção iniciada por Kaiki Bruno. A Raposa pressionou em busca do empate, mas o sistema defensivo rubro-negro se manteve firme para assegurar o resultado positivo diante da torcida.

Na próxima rodada, o Athletico terá pela frente o clássico contra o Coritiba, no domingo (22), às 16h, novamente na Arena da Baixada. No mesmo dia e horário, o Cruzeiro encara o Santos, no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro – 7ª rodada

Athletico 2x1 Cruzeiro

Athletico: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Luiz Gustavo, Portilla (Jadson) e Dudu (João Cruz); Mendoza (Bruninho), Julimar (Chiqueti) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Cruzeiro: Matheus Cunha; William (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Matheus Henrique, Lucas Silva (Murilo), Japa (Wanderson) e Christian (Rhuan Gabriel); Arroyo e Villarreal (Chico da Costa). Técnico: Wesley Carvalho.

Local: Arena da Baixada (Curitiba-PR)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Alex Sandro Quadros Thomé (RR)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Gols: Mendoza, 1’/1º (CAP); Viveros, 9’/1º (CAP); Arroyo Jr, 12’/2º (CRU)

Cartões amarelos: Julimar e Arthur Dias (CAP); Matheus Henrique, Arroyo e Lucas Silva (CRU)

Público pagante: 20.084

Público total: 20.733

Renda: R$ 706.895,00


Tags:
Athleticofuracãorubro-negroRaposaCruzeiroBrasileirão 2026
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