Trump é eleito presidente dos EUA

O republicano Donald Trump, de 78 anos, foi eleito presidente dos Estados Unidos para mais um mandato, segundo projeções da Associated Press desta quarta-feira (6).

A vitória foi confirmada por volta das 7h30, após Trump conquistar o estado de Wisconsin e ultrapassar os 270 votos no colégio eleitoral, garantindo uma vantagem decisiva sobre sua adversária, a democrata Kamala Harris, mesmo com a apuração ainda em andamento em algumas regiões do país.

A reeleição de Trump repercutiu internacionalmente, e líderes de várias nações enviaram mensagens de congratulação. Além de Wisconsin, Trump venceu em estados cruciais como Pensilvânia, Carolina do Norte e Geórgia, e lidera em outros como Michigan, Nevada e Arizona.

Trump tomará posse no dia 20 de janeiro de 2025 e contará, ao menos nos dois primeiros anos de governo, com o apoio de um Congresso de maioria republicana, que domina tanto a Câmara quanto o Senado.

