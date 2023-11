“Violência doméstica: Homem é esfaqueado pelo companheiro de quarto em pensão”

Homem é esfaqueado pelo companheiro de quarto em pensão de Curitiba

Um homem de 30 anos foi vítima de um ataque violento dentro de uma pensão localizada na Rua Otávio Saldanha Mazza, no bairro de Curitiba. O agressor, que era seu companheiro de quarto, desferiu golpes de faca após uma discussão entre os dois.

Discussão acalorada resulta em agressão

A discussão entre os dois homens começou por motivos ainda desconhecidos. O clima acalorado logo se transformou em violência quando o agressor sacou uma faca e atacou o companheiro de quarto.

Ataque ocorreu em pensão no bairro de Curitiba

O incidente ocorreu na pensão localizada na Rua Otávio Saldanha Mazza, no bairro de Curitiba. A vítima, de 30 anos, foi esfaqueada e precisou ser socorrida às pressas para receber atendimento médico.

Investigações em andamento

A polícia foi acionada e está investigando o caso. A identidade do agressor ainda não foi divulgada, mas as autoridades estão em busca de informações que possam levar à sua captura.

Fonte: www.bandab.com.br