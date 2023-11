“Moradora do Boqueirão ganha prêmio com apenas um bilhete entre 49 concorrentes”

Sorteio de Consumidora do Bairro Boqueirão

Uma consumidora do bairro Boqueirão teve a sorte ao seu lado ao participar de um sorteio. Ela concorreu com 49 bilhetes gerados a partir de 6 notas fiscais e foi contemplada com o bilhete de número 18012858.

Sorteio de Consumidora do Bairro Boqueirão

Uma consumidora do bairro Boqueirão teve a sorte ao seu lado ao participar de um sorteio. Ela concorreu com 49 bilhetes gerados a partir de 6 notas fiscais e foi contemplada com o bilhete de número 18012858.

Sorteio de Consumidora do Bairro Boqueirão

Uma consumidora do bairro Boqueirão teve a sorte ao seu lado ao participar de um sorteio. Ela concorreu com 49 bilhetes gerados a partir de 6 notas fiscais e foi contemplada com o bilhete de número 18012858.

Sorteio de Consumidora do Bairro Boqueirão

Uma consumidora do bairro Boqueirão teve a sorte ao seu lado ao participar de um sorteio. Ela concorreu com 49 bilhetes gerados a partir de 6 notas fiscais e foi contemplada com o bilhete de número 18012858.

Sorteio de Consumidora do Bairro Boqueirão

Uma consumidora do bairro Boqueirão teve a sorte ao seu lado ao participar de um sorteio. Ela concorreu com 49 bilhetes gerados a partir de 6 notas fiscais e foi contemplada com o bilhete de número 18012858.

Sorteio de Consumidora do Bairro Boqueirão

Uma consumidora do bairro Boqueirão teve a sorte ao seu lado ao participar de um sorteio. Ela concorreu com 49 bilhetes gerados a partir de 6 notas fiscais e foi contemplada com o bilhete de número 18012858.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.opresente.com.br