Urbs completa 60 anos com shows, festival gastronômico e descontos em Curitiba

A Urbanização de Curitiba (Urbs) prepara uma programação especial para comemorar os 60 anos da empresa, responsável por gerenciar o transporte coletivo, comercial e vários equipamentos urbanos na cidade. Para celebrar o aniversário, comemorado em 21 de agosto, a população poderá conferir, durante todo o mês, shows musicais gratuitos, festival gastronômico e diversão para a criançada, além do desconto de 40% no valor da tarifa da Linha Turismo e promoções de produtos nas lojas da Rua 24 Horas e na #CuritibasuaLinda.

“São 60 anos de história voltados para o atendimento da população curitibana, seja no transporte coletivo, no serviço de táxi, na Rodoviária ou nos demais equipamentos urbanos da cidade e com esses eventos celebramos essa trajetória e mostramos à população o que está por vir”, diz Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da empresa.

“A Urbs é hoje uma empresa com um planejamento voltado para soluções de mobilidade urbana e para transformar Curitiba em uma cidade cada vez mais sustentável, moderna e integrada”, diz Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs.

Programação

A abertura das comemorações acontece no próximo sábado (5/8), no Mercado Municipal Capão Raso, com programação especial gratuita, das 10h às 18h. Haverá show musical, além da apresentação da Família Folhas e exposição de táxis elétricos.

Para a criançada haverá distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, além de brinquedos infláveis. Na ocasião também será possível conferir o Festival Gastronômico de Inverno, promovido parceria com os lojistas, de 3 a 26 de agosto, com opções de R$ 8 a R$ 53,90.

Uma unidade do Urbs Móvel estará no local para oferecer serviços ligados ao transporte coletivo, como confecção do cartão-transporte, desbloqueio, atualização e troca de limite dos cartões.

Linha Turismo

A Linha Turismo também terá promoção em agosto, com o valor do bilhete reduzido de R$ 50 para R$ 30. O desconto de 40% será válido de 1 a 31 de agosto. A linha, que passa por 26 pontos turísticos da cidade, também passa a funcionar todos os dias da semana.

As lojas da Rua 24 Horas e da #CuritibaSuaLinda terão promoções e descontos durante o mês de agosto. Na Rua 24 horas, restaurantes e lojas terão descontos de produtos de 5% a 35%, de 3 a 26 de agosto. Na #CuritibaSuaLinda, os descontos serão de 30% em produtos selecionados.

Para continuar o clima festivo, a Urbs vai promover, todos os sábados de agosto, shows musicais gratuitos para população no Mercado Municipal Capão Raso, das 16h às 19h, e na Rua 24 Horas, das 11h30 às 14h30.

Concurso

Durante todo o mês também será possível participar do concurso de fotografia com o tema do transporte coletivo de Curitiba. Promovido pelas redes sociais da Urbs, o concurso vai premiar os três melhores registros com um guarda-chuva da loja #CuritibaSuaLinda, dois bilhetes para a Linha Turismo e uma caneca da #CuritibaSuaLinda.

O encerramento das comemorações acontece dia 23, com apresentação da Orquestra à Base de Sopro, com o maestro João Egashira, na Capela Santa Maria.

História

Fundada em 1963, a Urbs é responsável por gerenciar uma diversidade de serviços ligados diretamente à população curitibana. Estão sob sua responsabilidade o transporte coletivo (incluindo a Linha Turismo), os serviço de táxi e de transporte escolar, a Rodoviária, o estacionamento regulamentado e equipamentos urbanos, como o Mercado Municipal Capão Raso, o Mercado Central da Rua da Cidadania da Matriz, o Centro Comercial Rui Barbosa, as Arcadas do São Francisco, a Rua 24 horas e as lojas #CuritibaSuaLinda.

Criada inicialmente como Companhia de Urbanização e Saneamento, a empresa atuou, durante quase duas décadas, na área de infraestrutura urbana, obras, paisagismo, iluminação e habitação, respondendo, em boa parte, pela implantação da Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

Transformada, em 1980, em Sociedade Anônima com 99% do capital pertencente ao município, a Urbs passou a responder pelo planejamento, operação e fiscalização do transporte coletivo a partir de 1986, tornando-se, a partir daí, referência de qualidade técnica no setor, responsável por desenvolver projetos inovadores, como o sistema de canaletas exclusivas para ônibus, o Bus Rapid Transit (BRT), modelo copiado em mais de 100 países.

Com 1.080 funcionários, a empresa vem inovando nos últimos anos, com o desenvolvimento de soluções na área de mobilidade, como novas linhas e eixos de transporte, implantação do estacionamento regulamentado digital, novos meios de pagamento para usuários de ônibus, retomada da integração metropolitana e o projeto de eletrificação da frota de ônibus e de táxis. A previsão é que até 2030, 30% da frota de ônibus será composta de veículos zero emissões, percentual que deve alcançar 100% até 2050.

