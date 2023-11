“Urbs anuncia reforma de 120 estações-tubo em Curitiba com investimento de R$ 6,4 milhões”

<title>Reforma de estações-tubo em Curitiba</title> <h1>Reforma de estações-tubo em Curitiba</h1> <h2>Publicado em: 26 de novembro de 2023</h2> A Urbanização de Curitiba (Urbs), empresa que administra o sistema de transporte de Curitiba, no Paraná, anunciou quais estações-tubo da capital entram em obras a partir desta segunda-feira, 27 de novembro de 2023. Segundo a Urbs, até janeiro, 120 estações-tubo serão reformadas, em um projeto que deve custar R$ 6,4 milhões. No atual esquema, a cada semana um novo grupo de estações entra em obras. Neste novo grupo, entrarão em reforma as estações: Arroio Cercado sentido Terminal Sítio Cercado (27/11 a 2/12); Terminal Carmo sentido Boqueirão (27/11 a 30/11); Guadalupe sentido Terminal Boqueirão (29/11 a 5/12); Marechal Deodoro sentido Terminal Centenário (29/11 a 5/12). Durante o período de obras, as estações podem ser desativadas parcialmente ou integralmente. Os usuários serão avisados por cartazes e Painéis de Mensagens Variáveis (PMV). <h3>Projeto de reforma</h3> De acordo com a Urbs, a proposta prevê a reforma dos pisos e a adequação das portas destinadas a pessoas com deficiência. "O objetivo é dar mais conforto, segurança e acessibilidade aos passageiros do sistema de transporte de Curitiba", disse Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs. Segundo a empresa, com a revitalização das 120 estações-tubo, sobe para 205 o número de pontos reformados desde 2022. O total equivale a 60% das 338 estações de Curitiba. Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro. Compartilhe a reportagem nas redes sociais: <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a>

Fonte: diariodotransporte.com.br