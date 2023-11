“UPA do bairro Sítio Cercado em Curitiba fecha para reforma por três semanas”

Reforma na UPA do Sítio Cercado suspende atendimento por três semanas

A partir desta segunda-feira, 27 de novembro, o atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Sítio Cercado, em Curitiba, estará suspenso. O prédio passará por uma reforma que inclui pintura interna, revisão hidráulica, revisão elétrica e troca de algumas portas e bate-macas.

De acordo com a prefeitura, a previsão é que a UPA fique fechada por três semanas. Durante esse período, o único atendimento disponível será na área odontológica.

Enquanto a UPA do Sítio Cercado estiver em reforma, as demais unidades do município continuarão com atendimento normal de urgência e emergência. As UPAs mais próximas são a do Boqueirão e Pinheirinho.

Endereços das UPAs em Curitiba

UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.

UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.

UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.

UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.

UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3370, Cidade Industrial.

UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso.

UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2,590, Boqueirão.

UPA Fazendinha: Rua Carlos Klemtz, 1883 – Fazendinha.

Fonte: www.bemparana.com.br