UPA Sítio Cercado em Curitiba passará por revitalização e ficará fechada por três semanas

<title>Revitalização da UPA Sítio Cercado em Curitiba</title> <h1>Revitalização da UPA Sítio Cercado em Curitiba</h1> A partir desta segunda-feira (27), a UPA Sítio Cercado, em Curitiba, passará por uma revitalização. Com isso, a unidade precisará ser fechada pelo período de três semanas – a exceção será a área da odontologia que não será afetada. As duas UPAs mais próximas da região são: Boqueirão e Pinherinho. Serão feitos pequenos reparos e manutenções gerais, pintura interna, revisão hidráulica, revisão elétrica e troca de algumas portas e bate-macas (proteção de parede usada em ambientes hospitalares). Será feita, ainda, a individualização com divisórias na área de classificação de risco dos pacientes. <h2>Reabertura prevista</h2> A previsão é que a UPA Sítio Cercado seja reaberta no dia 18 de dezembro, após a conclusão das obras de revitalização. <h2>Informações adicionais</h2> 27 nov 2023, às 08h40. Atualizado às 08h42.

