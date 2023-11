Revitalização da UPA Sítio Cercado: Saiba onde buscar atendimento durante o período de fechamento

Revitalização da UPA Sítio Cercado

A partir da zero hora desta segunda-feira (27/11), a UPA Sítio Cercado passará por uma revitalização. Com isso, a unidade precisará ser fechada pelo período de três semanas – a exceção será a área da odontologia que não será afetada.

A Central do Samu 192 e as demais oito UPAs do município continuam a realizar normalmente os atendimentos de urgência e emergência neste período, absorvendo a demanda da UPA Sítio Cercado. As duas UPAs mais próximas da região são: Boqueirão e Pinherinho.

Casos leves também poderão ser atendidos via Central Saúde Já, pelo telefone 3350-9000, de segunda a sexta-feira, das 7h às 22 horas, inclusive nos feriados; e sábados e domingos das 8h às 20h.

Emergências odontológicas permanecem sendo atendidas na UPA Sítio Cercado, neste período. A odontologia da UPA Sítio Cercado funciona todos os dias das 19h às 7h. Emergências odontológicas são atendidas também pelas unidades básicas de saúde, em seu horário de funcionamento e em alguns horários pelas UPAs Boa Vista e Fazendinha.

A revitalização da UPA Sítio Cercado mostra o zelo da Prefeitura de Curitiba pelos equipamentos e pela Saúde. Serão feitos pequenos reparos e manutenções gerais, pintura interna, revisão hidráulica, revisão elétrica e troca de algumas portas e bate-macas (proteção de parede usada em ambientes hospitalares). Será feita, ainda, a individualização com divisórias na área de classificação de risco dos pacientes.

“Temos zelo em manter nossos equipamentos bem cuidados e com a manutenção em dia, para prestar sempre o melhor atendimento possível aos nossos usuários”, afirma a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella.

UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.

UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.

UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.

UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.

UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3370, Cidade Industrial.

UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso.

UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2,590, Boqueirão.

UPA Fazendinha: Rua Carlos Klemtz, 1883 – Fazendinha.

