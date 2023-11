Teatro da Vila: Dois anos de cultura e inclusão gratuita na CIC

O belo e democrático Teatro da Vila comemora dois anos de atendimento gratuito à comunidade

O Teatro da Vila, localizado na CIC (Cidade Industrial de Curitiba), completa neste domingo (5/10) dois anos de atendimento gratuito à comunidade. Desde a abertura, em 2021, sob coordenação da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), milhares de pessoas prestigiaram as atrações culturais, espetáculos, cursos, oficinas e exibições abertas de cinema.

Com o objetivo de promover a integração social e incentivar a multiculturalidade, o Teatro da Vila se consolidou como um espaço de referência para os alunos da rede pública municipal de ensino. Ao longo desses dois anos, foram realizadas 5.736 atividades diversificadas de audiovisual, dança, multilinguagem, teatro, música e muito mais.

Cinema para Escolas

Destaque para o projeto Cinema para Escolas, que proporcionou 16 exibições especiais gratuitas com filmes de lançamento, vencedores e indicados em festivais, campeões de bilheteria, sessões infantis e mostras para alunos das escolas da região. Entre os sucessos exibidos estão Avatar – o caminho da água, Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, Super Mario Bros – O Filme e Guardiões da Galáxia – Vol 3.

Em comemoração ao aniversário de dois anos, neste domingo (5/10) serão realizadas novas sessões gratuitas com os filmes Bezouro Azul (15 horas) e Tartarugas Ninja: Caos Mutante (17 horas).

Outro exemplo prático desse envolvimento com arte, cinema e cultura ocorreu na última sexta-feira (27/10) quando curitibinhas se divertiram no lançamento do videoclipe I Love CWB, do rapper Paladino. O evento foi acompanhado com muito entusiasmo por centenas de estudantes das escolas municipais da região.

Formação artística

O Teatro da Vila também desempenha um papel importante como centro de formação artística e cultural. Além de formar jovens talentos, o espaço proporciona a oportunidade dos moradores conhecerem o teatro e outras manifestações artísticas.

No local, são oferecidos cursos, oficinas, aulas de dança, canto, coral, música, balé e teatro. A maioria dos cursos é gratuita, sendo que algumas modalidades pedem uma taxa mensal de apenas R$ 60 para inscrição nas aulas.

Versatilidade

Os projetos implementados no Teatro da Vila fazem parte dos contratos de gestão, das oficinas autossustentáveis e da promoção cultural da Fundação Cultural de Curitiba nas dez Regionais da cidade. Além disso, estão em conformidade com a Lei Municipal de Cultura e a Lei Aldir Blanc.

“Toda essa versatilidade do espaço, com totais condições de acessibilidade, para o desenvolvimento de várias atividades simultâneas, permite à comunidade o acesso livre e próximo à cultura, arte, ao conhecimento e ao saber humano, com o apoio e suporte fundamental do Poder Público”, afirmou a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro.

Democrático e moderno

O Teatro da Vila está localizado na Vila Nossa Senhora da Luz, na CIC, atendendo a uma das regiões mais populosas da cidade e com grande demanda por ações culturais. O espaço conta com uma sala de exibição de filmes, apresentação de espetáculos e realização de cursos de música e artes cênicas. Com capacidade para 245 pessoas, o Teatro da Vila possui equipamentos modernos para projeção de filmes, sistema de iluminação e sonorização próprios para espetáculos cênicos.

Acessibilidade

A sala de espetáculos recebeu o nome do saudoso ator Tarcísio Meira, em homenagem ao artista brasileiro que faleceu em 2021. O local está adaptado para oferecer acessibilidade, com poltronas para obesos, áreas para cadeirantes e elevadores de acesso ao palco para artistas com necessidades especiais.

O Teatro da Vila também possui espaço para formação. Projetos como o MusicaR (de musicalização infantil), o Nosso Canto (de técnica vocal) e o Danças Urbanas (com ênfase em estilos como breaking e funk) utilizam o local para suas atividades.

Cursos oferecidos no Teatro da Vila

Todo sábado – Nosso Canto – Canto Coral Para Jovens e adultos

O curso oferece ensino da técnica vocal e prática de canto coral para jovens e adultos a partir dos 18 anos de idade. As aulas abordam temas como fisiologia da voz, impostação e dicção, além de trabalhar repertórios específicos para grupos vocais, com diversos gêneros musicais.

Público-alvo: a partir de 18 anos / Gratuito

Toda quarta – Curso de Danças Urbanas

Ministrada por Rapha Fernandes, a oficina de danças urbanas explora as técnicas e linguagens do hip hop, como breaking, popping, locking, house e up rocking. As aulas são divertidas e dinâmicas, proporcionando uma experiência pedagógica única.

Público-alvo: a partir de 7 anos / Gratuito

Toda segunda e quinta – MusicaR Manhã ou tarde

O MusicaR é voltado para jovens interessados em iniciar estudos no universo da música. As oficinas práticas abordam temas como percussão corporal, instrumental, canto coral infantil e juvenil. Além disso, são trabalhados percepção e apreciação musical, construção de instrumentos alternativos, solfejo, escrita musical e repertório brasileiro e internacional.

Público-alvo: de 7 a 17 anos / Gratuito

Para mais informações, entre em contato pelo telefone 3246-6122 ou pelo WhatsApp 41 99653-5795.

Cursos pagos

Toda quarta-feira – Curso de Ballet

O curso de ballet oferece aulas lúdicas e divertidas que estimulam a expressão corporal, a consciência corporal e o desenvolvimento intelectual dos alunos. A técnica do balé clássico é ensinada de forma gradual e progressiva.

Público-alvo: a partir de 4 anos / Valor: R$ 60

Toda terça-feira – Curso de Teatro

O curso de teatro trabalha os três elementos básicos para a formação de um ator: expressão corporal, expressão vocal e improvisação. Durante as aulas, são desenvolvidas habilidades como memória, agilidade de raciocínio e criatividade, por meio de jogos teatrais e elementos da história do teatro.

Público-alvo: a partir de 7 anos / Valor: R$ 60

Serviço

ESPAÇO DE CULTURA E LAZER PARA TODA A FAMÍLIA

Teatro da Vila

Rua Davi Xavier da Silva, 451 – CIC

Informações: [email protected]

