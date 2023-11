Athletico perde mais uma em São Paulo

Reportagem Rodrigo Monteiro

Na noite de ontem na arena Barueri o Athletico perdeu pela segunda vez em solo paulista nesta semana, dessa vez a vitória foi do Palmeiras que segue na vice-liderança da competição com 59 pontos.

Já no inicio do jogo mais uma vez ele o menino Endrick balançou a rede athleticana (Endrick também marcou gol no jogo em Curitiba), ele recebeu um lançamento na medida de Raphael Veiga e com um belo toque de cavadinha encobriu o goleiro Bento pra alegria da torcida Alvi Verde.

O jogo foi bem fraco tanto que ambas as equipes não tiverem muitas oportunidades de gols no decorrer da partida, o que chamou mais a atenção para a equipe Rubro Negra foi a saída de Pablo que sentiu a posterior da coxa e o zagueiro Kaique Rocha também saiu do jogo devido lesão muscular, deixando o técnico Wesley Carvalho com um problema para resolver até a próxima partida do Furacão.

Com essa derrota o Furacão está na 7° posição com 49 pontos e enfrenta o Fortaleza na próxima rodada na Ligga Arena na quarta-feira 08/11 as 20h.

BRASILEIRÃO 2º Turno – 32ª rodada

PALMEIRAS 1×0 ATHLETICO

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Naves (Jailson) e Luan; Mayke, Richard Ríos (Fabinho), Zé Rafael, Raphael Veiga (John John) e Piquerez; Endrick (Flaco López) e Breno Lopes (Kevin).Técnico: Abel Ferreira

Athletico

Bento; Cacá, Thiago Heleno e Kaíque Rocha (Rômulo); Canobbio, Fernandinho, Erick (Alex Santana) e Esquivel; Vitor Bueno (Willian), Zapelli (Christian) e Pablo (Arriagada).Técnico: Wesley Carvalho

Local: Arena Barueri (Barueri-SP)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Leone Carvalho Rocha (GO)VAR: Wagner Reway (FIFA-PB)

Gols: Endrick, 5 do 1º

Cartões amarelos: Luan, Zé Rafael, John John (PAL); Esquivel, Thiago Heleno, Cacá, Christian (CAP)

Público: 17.301

Renda: R$ 924.930,00