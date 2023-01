SINDARUC – Confraternização com associados e amigos

Nós do Sindaruc realizamos na data do dia 10/12/2022 uma grande confraternização nas dependências do sindicato, com muita música, costela fogo de chão, chopp, entretenimento para as crianças e principalmente um grande jogo de futebol de vários ex-jogadores e outros ex-atletas do tênis, boxe, vôlei enfim um jogão de verdadeiras estrelas.



Com inúmeros convidados dentre eles o vice governador do estado do Paraná, Darci Piana, o senador eleito Sérgio Moro, os deputados eleitos Márcia Huçulak, Luís Cortes e dos nossos vereadores Tico Kusma e Alexandre Leprevost.

Um ano que nós trouxe inúmeros desafios, desde os dias em que a falta de chuva trazia inúmeros prejuízos para nossas lavouras. E quando em um determinado período o excesso das chuvas também trouxe muitas perdas, coisas do Agronegócio que muitas vezes a população por estar muito distante acaba não sabendo das nossas dificuldades.

Jamais vamos desanimar quanto a essas dificuldades na verdade elas nos fortalecem para dias melhores, a fé que tudo vai dar certo e os esforços empregados em tudo aquilo que estamos envolvidos, nos trazem a satisfação de vitórias conquistadas.

Nós empresários atacadistas da CEASA Paraná desejamos a todos os nossos amigos, clientes, usuários enfim, a toda sociedade paranaense que se abastecem de toda a riqueza comercializada em nossas centrais de abastecimento um ótimo Natal e um ótimo Ano Novo.



Que 2023 venha repleto de muitas conquistas e muita prosperidade para o nosso povo brasileiro.

Paulo Salesbram – Presidente Sindaruc