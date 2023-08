“Senai Paraná e multinacionais suíças revolucionam indústria com parceria inovadora”

Parceria entre Senai Paraná, TORNOS e SolidCAM impulsiona inovação em Curitiba

A unidade CIC do Senai Paraná, localizada em Curitiba, firmou uma parceria estratégica com a multinacional suíça TORNOS e a líder mundial de software SolidCAM. Essa colaboração tem como objetivo impulsionar a inovação e o desenvolvimento tecnológico na região.

O Senai Paraná é reconhecido por sua excelência em educação profissional e tecnológica, oferecendo cursos e treinamentos de alta qualidade. Com a parceria com a TORNOS e a SolidCAM, a instituição fortalece ainda mais sua capacidade de formar profissionais altamente qualificados para atender às demandas do mercado.

TORNOS: referência em tecnologia de usinagem

A TORNOS é uma multinacional suíça especializada em tecnologia de usinagem. Com mais de 100 anos de experiência, a empresa é reconhecida mundialmente por sua qualidade e inovação. A parceria com o Senai Paraná permitirá a troca de conhecimentos e a realização de projetos conjuntos, impulsionando o avanço tecnológico na área de usinagem em Curitiba.

SolidCAM: líder mundial em software de CAM

A SolidCAM é a líder mundial em software de CAM (Computer-Aided Manufacturing). Seus produtos são utilizados por indústrias de diversos segmentos para otimizar processos de usinagem e aumentar a produtividade. Com a parceria com o Senai Paraná, a SolidCAM contribuirá para a formação de profissionais capacitados no uso de seu software, impulsionando a indústria de Curitiba.

A parceria entre o Senai Paraná, TORNOS e SolidCAM é uma oportunidade única para impulsionar a inovação e o desenvolvimento tecnológico em Curitiba. A união dessas três instituições de renome trará benefícios tanto para os alunos do Senai, que terão acesso a tecnologias de ponta, quanto para a indústria local, que poderá contar com profissionais altamente qualificados.

