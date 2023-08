Coritiba perde e passa um turno inteiro na ZR

Reportagem: Fernando Plantes

O Coritiba perdeu de virada para o Corinthians por 3 a 1, na tarde deste domingo (13), na Neo Química Arena, pela 19º rodada do Brasileirão. Com o resultado o Coxa chega a três derrotas seguidas no campeonato e completou um turno inteiro dentro da zona de rebaixamento. O time alviverde segue na 18ª posição, com 14 pontos.

O Coritiba fez um bom primeiro tempo diante do Corinthians. Com uma marcação firme e um meio de campo seguro, com formação inédita, conseguiu controlar e não dar grandes espaços para o time paulista.

Aos 27 minutos, Marcelino Moreno, que vinha fazendo uma boa partida, bateu escanteio, Henrique desviou de cabeça, a bola tocou no zagueiro corintiano Murillo antes de morrer nas redes, 1 a 0. O Timão só respondeu em um arremate de Renato Augusto, dentro da área, que Gabriel fez uma defesaça.

Os paranaenses foram para os vestiários com um ótimo resultado e um desempenho de time de fora da zona de rebaixamento. No entanto, tudo que o fez na etapa inicial foi por água abaixo em menos de 10 minutos do segundo tempo.

O técnico Luxemburgo tirou os laterais Fagner e Fábio Santos, deixou o time com três zagueiros e colocou o Corinthians para frente. Logo aos 5′, Gil aproveitou rebote e empatou. Minutos depois, Ruan Oliveira ajeitou de cabeça para o meio da área e Yuri Alberto só empurrar para o gol para virar o jogo.

Abalado e contra uma torcida adversária vibrante, o Coritiba não teve forças para se recuperar dentro da partida. O jovem Wesley, que havia acabado de entrar, aproveitou um contra-ataque, passou pela marcação e bateu sem chances para o goleiro Gabriel, fazendo 3 a 1.

O destaque do jogo foi o meia Renato Augusto, com boas jogadas no ataque corintiano, conseguiu levar o time á vitória.

Na próxima rodada, o Coxa recebe o Flamengo, no domingo (20), às 16h, no Couto Pereira, pela 20ª rodada.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO BRASILEIRO – 19ª rodada

Local: Neo Química Arena/São Paulo

Público: 41.889 pagante/ 42.171 total.

Renda: R$ 2.580.090,50.

Corinthians 3×1 Coritiba

Corinthians:

Cássio; Fagner (Bruno Mendéz), Gil, Murillo e Fábio Santos (Matheus Bidu); Gabriel Moscardo (Wesley), Maycon, Ruan Oliveira e Renato Augusto; Adson e Yuri Alberto (Matías Rojas).

Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Coritiba:

Gabriel; Diogo Batista, Kuscevic, Henrique e Victor Luis; Fransérgio (Lucas Barbosa), Sebastián Gómez (Andrey) e Matheus Bianqui (Liziero); Marcelino Moreno, Robson (Ruan Assis) e Diogo Oliveira (Kaio César).

Técnico: Willians Alves

Gol: Murillo (contra), aos 27′ do 1ºT (CFC); Gil, aos 5′, Yuri Alberto, 8′, Wesley, 21′, do 2ºT (COR).

Cartões amarelos: Fagner e Maycon (COR); Victor Luis (CFC).

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC).

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS).

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS).